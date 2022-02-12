場邊人語／鬍哥離隊 籃網做對

●長痛不如短痛！

寄望明天會更好的布魯克林籃網隊，於2月10日前往華盛頓哥倫比亞特區的「資本第一球場」（Capital One Arena）作客，參加本季第29次客場比賽挑戰華盛頓巫師隊，籃網隊當晚有2名先發球員得分超過27分，可是巫師隊卻有4名先發球員和3名替補球員的得分是雙位數。客隊84次投籃只有39次破網，29次嘗試三分球有10次破網，而主隊有85次投籃37次得分，31次嘗試三分球只有9次命中；雙方有4次戰成平手，相互領先9次，巫師隊有11次失誤，籃網隊則有10次失誤。

巫師隊在這場比賽以113比112奏捷；籃網隊則是自從1月23日以來，連續第10次苦吞敗仗，也是連續第7次在客場失利。新澤西籃網隊曾經於2019年10月28日到12月2日之間，連續18場比賽落敗；當年該隊的總戰績是12勝70敗。

籃網隊和巫師隊在10日開賽之前，都趕上NBA 球員交易截止大限，進行「送往迎來」調整陣容。籃網隊和費城 七六人隊達成皆大歡喜交易，接收本季至今仍未上場的澳大利亞籍組織後衛西蒙斯（Benjamin David Simmons）、身高6呎10吋的中鋒佐蒙德（Andre Jamal Drummond）、得分後衛小柯瑞 （Seth Adham Curry）、和兩個未來首輪選秀權，包括2022年未受保護選秀權，以及2027年受保護選秀權。而七六人隊則笑納左撇組織後衛「鬍子哥」哈登（James Edward Harden Jr.）和身高6呎7吋的大前鋒米爾賽普（Paul Millsap）。

至於巫師隊的主要球員交易對象是德州達拉斯獨行俠隊，獨行俠隊是在無預警之下，歡送身高7呎3吋的拉脫維亞籍大前鋒兼中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）到巫師隊，並且配上一個第2輪選秀權；獨行俠隊自巫師隊換來28歲的組織後衛丁威迪（Spencer Gray Dinwiddie）和身高6呎10吋拉脫維亞籍大前鋒伯坦斯（Dāvis Bertāns）。

NBA目前東區形勢瞬息改變，有7支球隊勝場次數都超過31場，本來一直被看好的籃網隊名列老八，戰績只有29勝26敗；東區前七名球隊排名，依次為邁阿密熱火隊、芝加哥公牛隊、克里夫蘭騎士隊、密爾瓦基公鹿隊、費城七六人隊、多倫多暴龍隊和波士頓塞爾蒂克隊。

10日晚間的球賽是籃網隊在例行賽季第55次出賽，運用的是第30套先發陣容；組織後衛厄文（Kyrie Andrew Irving）首次揮手向只有16次「三巨頭（Big Three）合體的紀錄告別，個人上場38分鐘22秒，獨得全場最高的31分。

巫師隊的巴西籍組織後衛內托（Raul Togni Neto）終於有機會職籃生涯首次先發，獲得21分，創下本季45次出賽最高得分紀錄。他的隊友先發大前鋒庫茲瑪（Kyle Alexander Kuzma）自2017年10月19日加盟職籃以來，今夜以15分13個籃板球10次助攻拿到生涯首次「大三元」。