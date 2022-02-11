場邊人語／事在陳巍 毅然作為

●其實，這又是一次戰勝自已的經歷。

現年22歲的美國男子花式滑冰運動員陳巍 （Nathan Chen），於美東時間10日凌晨穿著著名服裝設計師王薇薇（Vera Wang）設計的表演服裝，在英國搖滾巨星艾爾頓強（Sir Elton Hercules John CH CBE）創作和表演的金曲「火箭人」（Rocketman）韻律之中， 以幾乎無瑕疵的短曲和長曲演繹總和332.60分，贏得24屆冬季奧林匹克運動會男子單人滑冰項目金牌，再次落實「騰空四周跳之王」（The Quad King）美譽名不虛傳。

他成為冬奧運 男子單人滑冰項目舉行74年以來，第7位榮獲金牌的美國運動員。陳巍的前輩包括還健在的布頓（Richard Totten "Dick" Button）（1948年和1952年）、詹肯斯（Hayes Alan Jenkins）（1956年）、詹肯斯（David Wilkinson Jenkins）（1960年）、漢米頓（Scott Scovell Hamilton）（1984年）、博伊塔諾（Brian Anthony Boitano）（1988年）、李塞克（Evan Frank Lysacek）（2010年）。漢米頓、博伊塔諾和李塞克都是在第二次參加冬奧運時才如願以償。

日本隊的鍵山優真（Yuma Kagiyama）以310.05總分獲得銀牌，宇野昌磨（Shoma Uno）以293總分得到銅牌，本來嘗試爭取三連霸的羽生結弦（Yuzuru Hanyu）由於阿克塞爾四周跳（The Quad Axel）動作落地失敗，只有黯然位居第四。

陳巍於1999年生於猶他州鹽湖城，就讀康州耶魯大學理學院，本科是統計數據科學，2011年之後常駐南加州訓練；他曾於2018年18歲的時候，在各界看好的氛圍下前往參加南韓平昌冬奧運，可是在單人滑冰項目只名列第五。自此之後，他痛定思痛，於2017年、2018年2019年和2021年4次參加世界錦標賽，其中3次封王。1月9日於田納西州納許維爾舉行的全美滑冰錦標賽（U.S. Figure Skating Championships），陳巍締造六連冠的個人紀錄，成為進軍本屆冬奧男單項目奪金呼聲最高的選手。

陳巍在實現他的奧運奪金目標時，自小指導他的64歲阿美尼亞裔教練阿鲁秋尼陽（Rafael Arutunian）也在場。阿鲁秋尼陽歷年來得意門生包括美國運動員關穎珊和柯恩（Alexandra Pauline "Sasha" Cohen）和日本運動員淺田真央（Mao Asada）等。

現年54歲的女子滑冰運動員陳婷婷（Tiffany Chin）在北加州奧克蘭出生，南加州聖地牙哥成長。她是首位榮獲全美單人滑冠軍榮銜的亞裔冰上運動員，曾經入選過1984年南斯拉夫薩拉熱窩冬奧運美國代表隊，但是沒有得到名次。

在加拿大安大略省渥太華出生的陳偉群（Patrick Lewis Wai–Kuan Chan）於2018年4月16日退役。他曾代表加拿大於2014年第22屆俄羅斯索契冬奧運，和羽生結弦短兵相接，結果陳偉群未能在長曲部分演出196.75最佳成績，只獲得178.21分，總分為275.62分，輸給羽生結弦的280.09分；這是陳偉群距離奧運金牌最近的一次。