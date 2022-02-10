場邊人語／一搭一唱 搶攻為上

●大賽的基調就是，四分衛和跑鋒一搭一唱，搶攻為上。

NFL 第56屆超級盃 （Super Bowl LVI）預定於2月13日午後在加州洛杉磯舉行，辛辛那提猛虎隊以美聯冠軍的身分，在25歲四分衛布洛（Joseph Lee Burrow）率領下，抵埠挑戰由33歲四分衛史塔福德（John Matthew Stafford）率領、來自國聯的冠軍隊伍洛杉磯公羊隊。

布洛和史塔福德的對決，由於雙方都擅長對付人盯人或者區域防守，標誌著NFL當前四分衛主攻協奏變化。布洛在例行賽季傳球準確程度為70.4%，是大聯盟最佳成績。他的最佳拍檔是隊友外接球員契斯（Ja'Marr Anthony Chase）；他即將年滿21歲，身高6呎1吋，雖然是首次參加季後賽 ；在例行球季17次先發，累積推進1455碼，有13次達陣的紀錄，他在季後賽出賽3次，27次成為傳球目標20次接應成功，累積推進279碼，最遠傳接距離57碼，還有1次達陣。此外，他還有5次持球衝鋒累進28碼，最遠衝鋒距離15碼。

至於現年23歲，身高6呎4吋的猛虎隊外接球員希金斯（Tamaurice “Tee” Higgins）表現一直不俗，例行賽季14場共110次成為傳接目標，74次完成任務，累進1091碼，有6次達陣的紀錄，最遠傳距離為54碼。他在季後賽出賽3次2次先發，23次成為傳球目標14次接應成功，累積推進209碼，最遠傳接距離44碼，可惜還沒有達陣過。

史塔福德在例行賽季有41次傳接達陣，季後賽3場有6次達陣。他最主要的合作夥伴則是現年28歲，身高6呎2吋，來自華盛頓州的外接球員庫普（Cooper Kupp），在例行球季17次先發145次傳接成功，累積推進1947碼，有16次達陣，已創下NFL單季個人最佳的紀錄，他在季後3次出賽，32次成為傳球目標25次接應成功，累積推進386碼，最遠傳接距離70碼，還有4次達陣。

至於現年29歲，身高5呎11吋的公羊隊外接球員小貝克漢（Odell Cornelious Beckham Jr.）也和史塔福德合作無間；他在例行賽季8場48次成為傳球目標，27次完成任務，推進305碼，還有5次傳接達陣。小貝克漢在3場季後賽表現更好，有23次成為傳球目標，19次完成任務推進236碼，有1次達陣過，最遠傳接距離31碼。

布洛和史塔福德分別是2020年和2009年的選秀狀元；在歷屆超級盃的記載之中，這是第二次由兩名狀元列陣爭奪年度總冠軍，前次出現這種場面是2016年2月7日在加州聖塔克拉拉，由大曼寧（Peyton Williams Manning）領軍的丹佛野馬隊，在第50屆超級盃以24比10擊敗由紐頓（Cameron Jerrell Newton）領銜的卡羅萊納黑豹隊。

大曼寧是大聯盟1998年選秀狀元，紐頓則是2011年選秀狀元。