我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

場邊人語／一搭一唱 搶攻為上

彭廣揚

●大賽的基調就是，四分衛和跑鋒一搭一唱，搶攻為上。

NFL第56屆超級盃（Super Bowl LVI）預定於2月13日午後在加州洛杉磯舉行，辛辛那提猛虎隊以美聯冠軍的身分，在25歲四分衛布洛（Joseph Lee Burrow）率領下，抵埠挑戰由33歲四分衛史塔福德（John Matthew Stafford）率領、來自國聯的冠軍隊伍洛杉磯公羊隊。

布洛和史塔福德的對決，由於雙方都擅長對付人盯人或者區域防守，標誌著NFL當前四分衛主攻協奏變化。布洛在例行賽季傳球準確程度為70.4%，是大聯盟最佳成績。他的最佳拍檔是隊友外接球員契斯（Ja'Marr Anthony Chase）；他即將年滿21歲，身高6呎1吋，雖然是首次參加季後賽；在例行球季17次先發，累積推進1455碼，有13次達陣的紀錄，他在季後賽出賽3次，27次成為傳球目標20次接應成功，累積推進279碼，最遠傳接距離57碼，還有1次達陣。此外，他還有5次持球衝鋒累進28碼，最遠衝鋒距離15碼。

至於現年23歲，身高6呎4吋的猛虎隊外接球員希金斯（Tamaurice “Tee” Higgins）表現一直不俗，例行賽季14場共110次成為傳接目標，74次完成任務，累進1091碼，有6次達陣的紀錄，最遠傳距離為54碼。他在季後賽出賽3次2次先發，23次成為傳球目標14次接應成功，累積推進209碼，最遠傳接距離44碼，可惜還沒有達陣過。

史塔福德在例行賽季有41次傳接達陣，季後賽3場有6次達陣。他最主要的合作夥伴則是現年28歲，身高6呎2吋，來自華盛頓州的外接球員庫普（Cooper Kupp），在例行球季17次先發145次傳接成功，累積推進1947碼，有16次達陣，已創下NFL單季個人最佳的紀錄，他在季後3次出賽，32次成為傳球目標25次接應成功，累積推進386碼，最遠傳接距離70碼，還有4次達陣。

至於現年29歲，身高5呎11吋的公羊隊外接球員小貝克漢（Odell Cornelious Beckham Jr.）也和史塔福德合作無間；他在例行賽季8場48次成為傳球目標，27次完成任務，推進305碼，還有5次傳接達陣。小貝克漢在3場季後賽表現更好，有23次成為傳球目標，19次完成任務推進236碼，有1次達陣過，最遠傳接距離31碼。

布洛和史塔福德分別是2020年和2009年的選秀狀元；在歷屆超級盃的記載之中，這是第二次由兩名狀元列陣爭奪年度總冠軍，前次出現這種場面是2016年2月7日在加州聖塔克拉拉，由大曼寧（Peyton Williams Manning）領軍的丹佛野馬隊，在第50屆超級盃以24比10擊敗由紐頓（Cameron Jerrell Newton）領銜的卡羅萊納黑豹隊。

大曼寧是大聯盟1998年選秀狀元，紐頓則是2011年選秀狀元。

季後賽 超級盃 NFL

上一則

冬奧／害羽生結弦「卡洞」？粉絲找俄選手算帳

下一則

NBA／葛蘭德回歸高效率演出 騎士拔馬刺3連勝

延伸閱讀

癱瘓人士福音 「脊椎植入電極活化肌肉」助3患者行走

癱瘓人士福音 「脊椎植入電極活化肌肉」助3患者行走
NFL史上最佳四分衛 布雷迪官宣退役

NFL史上最佳四分衛 布雷迪官宣退役
坐擁超級盃7冠 NFL傳奇四分衛布雷迪IG宣告退役

坐擁超級盃7冠 NFL傳奇四分衛布雷迪IG宣告退役
場邊人語／虎嘯震撼 酋長遺憾

場邊人語／虎嘯震撼 酋長遺憾

熱門新聞

美國出生的中國滑冰選手朱易7日再度在冰上摔倒，圖為她在冰場上痛哭。(歐新社)

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

2022-02-07 22:41
代表中國的美中混血女子自由式滑雪好手谷愛凌，備受中國粉絲和官媒宣傳與關注，但也再度掀起有關她國籍的尷尬問題議論。(美聯社)

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

2022-02-06 13:05
21歲的華裔選手周知方因確診宣布退賽。(擷自Instagram)

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

2022-02-07 17:15
劉俊（右）本希望北京冬奧會可以成為一家人團聚和尋根之旅。（本報資料照片）

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

2022-02-06 00:56
中國滑冰女將范可新在參加冬奧女子500公尺短道競速滑冰八強賽時，被網友抓包，故意將場上障礙物推到前方對手腳下，試圖讓對方摔倒。

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

2022-02-09 09:15
冬奧運動員在北京的隔離酒店。(美聯社)

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

2022-02-05 13:11

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢