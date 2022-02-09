場邊人語／知方噙淚 誓不氣餒

21歲的華裔選手周知方因確診宣布退賽。（(取材自Instagram）

現年22歲的美國男子花式滑冰運動員 周知方（Vincent Zhou），7日由於兩度檢測呈現陽性反應，遵守相關規定，以一段坦誠、充滿悵然的5分鐘視頻，黯然宣布退出24屆冬季奧林匹克運動會競技。

本屆的男子花式滑冰項項目仍然是大會最受關注的冰雪運動；美國隊的陳巍 （Nathan Chen）、周知方，以及日本隊的羽生結弦（Yuzuru Hanyu）、宇野昌磨（Shoma Uno）、鍵山優真（Yuma Kagiyama）都是爭奪金牌熱門人選。

羽生结弦現年27歲，在2014年俄羅斯索契冬奧運 和2018年南韓平昌冬奧運，都是男子單人滑冰項目金牌得主。

陳巍於1999年在猶他州鹽湖城出生，耶魯大學肄業；周知方於2000年在北加州聖荷西出生，於布朗大學就讀，兩人都是再度回到冬季奧林匹克運動會的滑冰場，總結經驗追尋（Redemption）另一階段的奮鬥目標。

陳巍在2018年南韓平昌冬奧運參加團體滑冰項目摘得銅牌，單人滑冰項目名列第五。他至今在中國北京冬奧運已經協助美國隊榮獲團體滑冰項目銀牌，並且在單人滑冰項目短曲部分，以高超的技術和高昂的鬥志獲得113.97分破紀錄的高分，暫時是本屆最靠近男子單滑金牌的運動員，以及成為羽生结弦尋求「三連勝」的主要障礙。

美國家喻戶曉的女子花式滑冰運動員佛萊明（Peggy Fleming Jenkins）也來自舊金山灣區的聖荷西，曾在1968年法國格勒諾布爾第10屆冬奧運，代表美國贏得唯一的一面獎牌。她認為冬奧會現今的男、女子單人滑冰項目面貌，在臨場表現和技術評分方面已經發生實質的改變，從一項單純的冰上競技演變為「冰火共體」，一方面繼續嚴格講求冰上節奏、韻律、技巧，同時更注重個人火熱地展現藝術性和審美元素。換句話說，運動員如何保持技術和藝術的平衡，是此項競技關鍵所在。

周知方也參加過南韓平昌冬奧運，單人滑冰項目只名列第六，他於本屆冬運會開幕後，在得知確診之前，剛協助美國隊榮獲空前的團體滑冰項目銀牌，成為榮獲過奧林匹克運動會獎牌的國家隊員；然而他卻沒有機會親自走上頒獎台。

冬季冰雪運動員和夏季奧運項目運動員不同之處，在於他們必須「少小離家」以便配合訓練和拉練，這些運動員從小就接受著親情維繫、學習安排、區域天氣、各處場館、指導教練、運動傷害的考驗，以及無情的臨場心理、生理和情緒挑戰。

周知方在視頻中勇敢地點出「寂寞」是身為國家隊運動員最大的敵人，雖然他做好防疫嚴格自律，然而傳染疫情無影無形，終於造成他失去一次再難逢的挑戰機會。他以謙虛和感恩之心，噙著眼淚告訴自己，「我空手而來，畢竟是以冬奧運銀牌得主榮歸！」

知方，繼續前行莫氣餒。