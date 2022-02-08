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場邊人語／耶魯學霸 球隊瓢把

彭廣揚

耶魯大學選擇歷史本科，研究的就是事情的來龍去脈。

屬於NFL美聯東區小組的邁阿密海豚隊，2月6日鄭重宣布禮聘現年38歲的麥克丹尼爾（Michael Lee McDaniel）接掌第14任總教練。這是有非裔血統的麥克丹尼爾首次在NFL執掌兵符；他本來是舊金山49人隊衝鋒進攻組專家和協調，2021年1月22日起晉升為進攻教練。

49人隊已經參加過76個球季的例行賽，7次在超級盃亮相有5次奪冠，在今年季後賽第3回合以17：20飲恨於洛杉磯公羊隊。海豚隊則已經參加過56個球季的例行賽，5次在超級盃亮相有2次奪冠；最近一次在小組名列冠軍是於2008年球季，然而卻在季後賽外卡第1回合就打包回家。麥克丹尼爾到任後的當務之急，就是採取行動扭轉形勢，改善由2017年1月8日以來一直和季後賽無緣的窘況。

已經入列NFL名人堂的舒拉（Donald Francis Shula）從1970年起帶領海豚隊征戰26個球季，創下257勝133敗2和的例行賽戰績，以及17勝14敗的季後賽戰果。

麥克丹尼爾來自科羅拉多州，是耶魯大學校友，在校期間為美式足球隊外接球員，親身接觸並且實際參與校園和職業美式足球的「數據革命」；他運用學院派理論和球場上現實，將49人打造成一支堅實的「陸戰隊」，本賽季場均衝鋒距離124.6碼，在大聯盟名列第7。此外，全隊有499次衝鋒，累積推進2166碼和22次衝鋒達陣，只有費城老鷹隊和新英格蘭愛國者隊更見光彩。2020年2月2日在佛州的第54屆超級盃，麥克丹尼爾指揮發動攻勢，31次傳球20次完成，累積推進219碼，傳接達陣1次和有2次被攔截，同時有22次衝鋒，前進141碼和1次達陣。當晚49人隊的對手坎薩斯城酋長隊則是有42次傳球26次完成，累積推進286碼，傳接達陣2次和有2次被攔截，同時有29次衝鋒，累進129碼和2次達陣。酋長隊以31：20笑納冠軍。

麥克丹尼爾和他的學長葛拉漢（Patrick Graham）是大聯盟最具有代表性的藤校出身教練。葛拉漢現年43歲，在校期間主修社會學，為美式足球隊防守球員，剛轉任拉斯維加斯突擊者隊防守教練，在此之前，他曾經出任紐約巨人隊防守教練兼副總教練、海豚隊防守教鍊等。現年31歲的耶魯校友格里查德（Joshua G. Grizzard）目前也是海豚隊的外接球員教練。

當年在2012年華盛頓紅人隊的教練團，有4名助理教練如今都是獨當一面，包括麥克丹尼爾、現任公羊隊總教練麥克維（Sean McVay）、現任綠灣包裝工隊總教練拉弗爾（Matt LaFleur），以及現任49人隊主帥夏納翰（Kyle Michael Shanahan）。

書中自有黃金屋，場上領導是人物。

耶魯大學 季後賽 超級盃

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