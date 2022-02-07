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場邊人語／暴龍轟轟 主場空空

彭廣揚

加拿大多倫多暴龍隊的主場，由於受制於地方防疫規定，目前是空城一處，可望不可及。

暴龍隊是美加地區男子職業籃球大聯盟(NBA)唯一的加拿大主場球隊；2月4日晚間在安大略省「豐業銀行球場」(Scotiabank Arena)，以125：114擒服亞特蘭大老鷹隊，拿到自從1月29日以來，連續第5場捷報，例行賽季第28次勝出；該隊在本球季開賽後，曾經於2021年10月27日到11月3日之間擁有5連勝戰績，並且於12月31日到1月9日進一步寫下6連勝的紀錄。 

該隊的6呎9吋的喀麥隆籍大前鋒席亞康(Pascal Siakam)由於左肩膀受傷，於10月20日球季開賽後到12月26日之間，曾經缺席13場，球季出賽38次以來，只有2次得分是單位數，15次「兩雙」；4日全場戰鬥39分鐘39秒，16次投籃就有11次得分 ，命中率68.8%，3次嘗試三分球全部命中，還有9罰8中，9個籃板球4次助攻，收穫33分，其中21分和4次籃板球是在第1節就進帳。他在當晚是雙方的分最高者，也是個人在本季的最佳表現。席亞康在最近10次出賽，每場至少得到12分。 

暴龍隊在這波5連勝期間，對抗3支近況彌加的勁旅—邁阿密熱火隊、亞特蘭大老鷹隊和芝加哥公牛隊，其中公牛隊和熱火隊目前勝場數都超過33場，是大聯盟數一數二的隊伍。暴龍隊於1月29日在佛羅里達州，戰至第3次延長時段才以124：120降伏熱火隊。 

暴龍隊如今的看板球星范弗利特(Fredderick Edmund VanVleet)，在場38分鐘28秒，18次投籃有10次得分 ，10次嘗試三分球5次命中，命中率分別為55.6%和50%，還有1罰1中，4個籃板球11次助攻，收穫26分，其中包括在第3節攻下13分，他在本季已經先發出賽46次，10次「兩雙」和1次「大三元」，單場最高得分為37分。范弗利特於本季前45場比場，繳出一張場均上陣38.7分鐘，獲得21.5分7.1次助攻和4.7個籃板球的成績單，是全聯盟場均在陣最久者。

范弗利特於2月3日經由大聯盟東區球隊的總教練投票，成為今年度全明星表演賽東區7名候補出場球員，其他人選包括熱火隊的巴特勒(Jimmy Butler)、克里夫蘭騎士隊的葛蘭德(Darius Garland)、布魯克林籃網隊的哈登(James Harden)、芝加哥公牛隊的拉文(Zach LaVine )、密爾瓦基公鹿隊的米道頓(Khris Middleton)和波士頓塞爾蒂克隊的泰托姆(Jayson Tatum)。

現年23歲，來自杜克大學的暴龍隊得分後衛崔蘭特(Gary Dajuan Trent Jr.)，全場35分鐘54秒，17次出手8次得分 ，5次嘗試三分球3次命中，命中率分別為47.2%和60%，還有1個籃板球1次助攻1次抄截，收穫19分。他在最近7場賽事，單場最少斬獲16分，連續5次每場至少得31分。 

暴龍隊的表現正值轟轟，奈何主場竟然空空。

亞特蘭大 加拿大 芝加哥

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