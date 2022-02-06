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潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

場邊人語／球隊點將 資歷要強

彭廣揚                

球隊甄選兵馬教練，看上實地作戰經驗。 

來自美國職業美式足球大聯盟 (NFL) 美國聯會南區小組的佛羅里傑克森維爾美洲虎隊，在這個例行賽季戰績3勝14敗，比起底特律獅隊的3勝13敗1和紀錄還要差，勝率低到僅有7.6%，於是在2021年12月18日炒了主教練梅爾(Urban Meyer) 的魷魚，並且在2月3日晚間作出決定，禮聘剛年滿54歲的彼德森 (Douglas Irvin Pederson) 接掌第7任總教練。 

美洲虎隊是從11名候選人之中圈選他，並且通知他成為第一名面試對象；其他人選包括提早退出的坦帕灣海盜隊進攻教練萊夫特維吉 (Byron Anton Leftwich)等。 

美洲虎隊參加美國職業美式足球聯賽只有27個球季，最近一次晉級季後賽是在2017年球季，近來連續4個球季的戰績，敗北的場數都至少有11次；這個例行賽季的前13場球賽戰績1勝12敗。該隊由於戰績墊底，今年春季將連續第2次於大聯盟選秀時圈選狀元；目前熱門的3名候選人為來自密西根大學的外線衛(DE) 哈金森 (Adian Hutchingson)，來自奧勒岡大學的外線未提波度  (Kayvon Thiibodeaux) ，以及來自阿拉巴馬大學的攻擊線鋒 (OL) 尼爾 (Evan Neal) 。 

現年22歲，身高6呎6吋(198公分) 的四分衛勞倫斯 (William Trevor Lawrence)，是由美洲虎隊從2021年大聯盟選秀，於第1輪第1順位選得，剛面對過首個球季17場比賽，共有602次嘗試傳球359次成功傳接，平均成功率為59.6%，累積推進3641碼，有12次傳接達陣，還有全聯盟最糟糕的17次遭到攔截紀錄，最遠傳接距離58碼。 

彼德森身高6呎3吋，在華盛頓州出生，曾經就讀門羅阿拉巴馬大學 (ULM)，是紐約水牛城比爾隊當家四分衛艾倫 (Joshua Patrick Allen) 的學長。他從1993年起躋身大聯盟的四分衛[AP1] ，轉戰綠灣包裝工、克里夫蘭布朗，邁阿密海豚和費城老鷹隊，總共10個球季參加100場比賽，其中先發總戰績3勝14敗，共有522次嘗試傳球286次成功傳接，平均成功率為54.8%，累積推進2762碼，有12次傳接達陣，最遠傳接距離84碼。他在包裝工隊效力7個球季期間，一直都是主攻四分費佛 (Brett Favre) 的替補；1997年1月26日晚間在路易斯安納州紐奧良，包裝工隊以35比21擊敗新英格蘭愛國者隊，成為超級盃冠軍。當年，費佛、彼德森就是在助理教練瑞德 (Andrew Walter Reid) 指導之下奪標。 

2018年2月4日晚間在明尼蘇達州明尼亞波里斯，費城老鷹隊是在彼德森擔任總教練指導之下，以41比33擊敗新英格蘭愛國者隊，成為大聯盟年度總冠軍，並且造就來自亞里桑納大學，本來是替補四分衛的佛列斯 (Nicholas Edward Foles)，成為年終大賽最有價值球員。 

彼德森的點石成金功夫著實了得，因此美洲虎隊必得！ 

新英格蘭 費城 足球

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