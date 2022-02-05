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北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

場邊人語／改稱司令 續攀新嶺

彭廣揚

球隊更換名稱，寄望重開前程。

屬於NFL國聯東區小組的華盛頓隊，在這個例行賽季戰績7勝10敗，於2月2日正式宣布走過87年「華盛頓紅人隊」（The Washington Redskins）歲月以及2年「華盛頓隊」（The Washington Football Team）的身分，決定順應當前的輿情和民意，改名「華盛頓司令隊」（The Washington Commanders），切實反映和表明球隊從哪裡來和往何處去。

華盛頓司令隊並不是一支新進成軍的隊伍，而是由1932年起就參加職業美式足球聯賽已有90個球季作戰歷史的球隊。該隊扎根於華盛頓哥倫比亞特區，也就是首都都會區域，主場在馬里蘭州，行政管理中心位在維吉尼亞州

這支球隊歷年總戰績617勝622敗28和，季後賽戰績23勝20敗，有5次在超級盃亮相，於1982、1987、1991年3次贏得錦標歸。然而從2012年球季至今，球隊卻在10個球季之中只有1次勝場數達雙位數；至於3次晉級季後賽，都是在外卡階段就遭到淘汰出局。

在「華盛頓紅人隊」時期有3名球星和1名總教練至今家喻戶曉。

身高6呎出身聖母大學的四分衛賽斯曼（Joseph Robert Theismann），10個球季先發124場，總戰績77勝47敗，共有3602次嘗試傳球2044次成功傳接，成功率為56.7%，累積推進2萬5206碼，有160次傳接達陣，最遠傳接距離84碼。

身高6呎2吋來自坎薩斯大學的跑鋒芮根斯（Robert John Riggins），9個球季出賽114場，共有1988次帶球衝鋒，累積推進7472碼，有79次衝鋒達陣，最遠衝鋒距離66碼。

身高6呎3吋來自雪城大學的外接球員孟克（James Arthur Monk），14個球季出賽205場，共有888次完成傳接，累積推進1萬2026碼，有65次傳球達陣，最遠傳接距離74碼。

至於當年的總教練吉布斯（Joe Jackson Gibbs）效力於紅人隊時期16個球季，總戰績154勝94敗，獲勝率為62.1%，季後賽戰績17勝7敗，3次率隊贏得總錦標。

美國的海軍軍官學校設在馬里蘭州；Commanders主要是指校級軍官軍階；在海軍的銓敘制度是中階少校（Lieutenant Commander/ LCDR）或者中校（Commander/ CDR），有資格統領一艘巡防艦、驅逐艦、攻擊潛艇或者海軍航空編隊。華盛頓哥倫比亞特區也是三軍統帥（Commander-in-Chief）坐鎮所在。

華盛頓司令隊的隊名，標誌隊伍注重紀律和為誰而戰，以立體大寫的W取代WAS作為徽記，也就是自我勉勵，勇往直前追求勝利（Wins），切莫以過往輝煌滿足。

司令於是發令：全速前進！

季後賽 馬里蘭州 維吉尼亞州

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