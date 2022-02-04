場邊人語／冬奧北京 花旗聚精

224名美國男女運動員 自2月4日起出征在中國北京舉行的第24届冬季奥林匹克運動會。

本屆冬季奧運 會開幕日期，距離日本東京第32届夏季奥林匹克運動會於2021年8月8日閉幕，間隔只有180天。最近一次夏季奧運會和冬季奧運會於同一年舉行，是在1992年。

四年之前在南韓平昌，美國隊甄選244名運動員參賽，其中135名男性，109名女性，是歷年陣容最壯盛的一次，共獲得9面金牌8面銀牌6面銅牌，以23面獎牌總數排名第4，挪威囊括39面獎牌，位居獎牌排行榜榜首，德國和加拿大分居第二名和第三名。

本屆冬奧會將於19天之內，由各國運動員在15大項爭奪109面獎牌。這些冰雪運動大項包括北歐兩項（Nordic Combined）、冰壺（Curling）、冰上曲棍球（Ice Hockey）、單板滑雪 （Sowboard）、冬季兩項（Biathlon）、短道速滑（Short Track Speed Skating)、鋼架雪車/俯式冰橇（Skeleton）、高山滑雪（Alpine Skiing）、花式滑冰（Figure Skating）、速度滑冰（Speed Skating）、跳台滑雪（Ski Jumping）、有舵雪車（Bobsleigh）、無舵雪撬（Luge）、越野滑雪（Cross-Country Skiing）、自由式滑雪（Freestyle Skiing）。

2018年的冬奧美國隊員共參加7項運動15大項97項設有獎牌的競技活動，隊員最年輕17歲，最年長39歲，平均年齡為26.5歲；身高最高者有6呎7吋，最矮者只有5呎。全體隊員來自31個州，猶他州的公園市（Park City）就有8名選手，是全美城市代表之最；有31名運動員來自科羅拉多州，其次是加州的22人和明尼蘇達州的20人。

本屆的美國隊員分別來自30個州，最年輕只有16歲，最年長者40歲，有24名運動員來自科羅拉多州，加州以30名運動員入選人數最多，明尼蘇達州有24人。

美國代表團的冰雪運動員之中，有91名運動員是重返奧運會現場，而且還有39人曾經走上奧運會頒獎台；其中更有4人是第5次在冬奧會競技，分別為現年35歲、有「騰飛的西紅柿」（The Flying Tomato）外號之稱的滑板滑雪運動員懷特（Shaun White）、現年37歲的鋼架雪車運動員尤蘭德（Katie Uhlaender）、現年36歲的單板滑雪運動員傑考布貝林斯（Lindsey Jacobbellis）、現年39歲的冰壺運動員舒斯特（John Shuster）。

歷年以來，在冬季奧運場最揚威的美國男性運動員，是曾於2002年到2010年之間贏得8面短道速滑項目獎牌（2金2銀4銅）的大野（Apolo Ohno），而在冬季奧運場最傑出的美國女性運動員，是曾於1988年到1994年之間贏得6面短道速滑項目獎牌（5金1銅）的布萊爾（Bonnie Kathleen Blair）。