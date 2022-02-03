場邊人語／巨人新任 主攻磨刃

球隊教練剛才走馬上任，馬上指導先發主攻磨刃。

NFL 國聯東區小組紐約巨人隊在這個例行賽季戰績4勝13敗，吃敗仗的場數和底特律獅隊一樣多，勝率僅有23.5%，於1月11日炒了主教練賈吉（Joe Judge）的魷魚，並且在1月28日證實選聘現年46歲、生於加拿大安大略省、隨祖父母於紐約上州 水牛城附近成長的達波（Brian Daboll）繼任總教練。

他在巨人隊的6名候選人中出線；其他人選包括提早退出的牛仔隊進攻教練昆恩（Dan Patrick Quinn）、比爾隊防守教練佛雷塞（Leslie Antonio Frazier）、辛辛那提猛虎隊防守教練安納奴莫（Lou Anarumo）、巨人隊防守教練葛拉漢（Patrick Graham），以及前任邁阿密海豚隊總教練弗洛瑞斯（Brian Francisco Flores）。

巨人隊在賈吉教練時期攻擊力薄弱，2020年球季平均每場得到17.5分，2021年球季場均得分只有15.2分，在大聯盟32支球隊之中，僅強過佛羅里達傑克森維爾美洲虎隊。然而達波在同一時期出任水牛城比爾隊進攻教練，2020年球季平均每場得到29.9分，2021年球季場均得分達到29.8分，在大聯盟32支球隊之中，成果僅次於達拉斯牛仔隊和坦帕灣海盜隊。達波當務之急，就是需要調整陣容，充分發揮攻堅力量，實質地提升場均得分。

達波是紐約上州羅契斯特大學校友，並且一度是先發安全衛；他在大學本科是經濟學，和巨人隊目前的24歲主攻四分衛瓊斯（Daniel Jones）相同；瓊斯在杜克大學就讀時，本科也是經濟學。達波到任之後，首先已經和球隊班主確認，由瓊斯繼續擔任先發四分衛，然後再以他為進攻核心，運用技術統計數據重新布置相關的進攻策略。

他在阿拉巴碼大學和新英格蘭 愛國者隊擔任教練期間，都嚐過球隊榮登王座的滋味。他從2002年起追隨愛國者隊總教練比利契克（William Stephen Belichick），專注於指導外接球員， 2009年球季開始，先後擔任NFL克里夫蘭布朗隊、海豚隊、坎薩斯城酋長隊和比爾隊的進攻教練（Offensive Coordinator）。也曾經擔任過前任紐約噴射機隊總教練曼吉尼（Eric Mangini）和現任水牛隊總教練麥克德莫（Sean Michael McDermott）的副手。

巨人隊參加職業聯賽已經有97個球季，最近一次晉級季後賽是在2016年球季，近來連續5個球季敗北的場數都是雙位數。瓊斯從2019年大聯盟選秀，於第1輪第6順位中選以來，已經面對過3名總教練和4名進攻教練，3個球季總戰績12勝25敗，共有1268次嘗試傳球796次成功傳接，成功率為62.8%，累積推進8398碼，有45次傳接達陣，最遠傳接距離75碼。

巨人隊在5月2日之前，將決定是否延長瓊斯的新人合約；達波的維穩任務，起手式就是如何栽培瓊斯出彩。