我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

場邊人語／巨人新任 主攻磨刃

彭廣揚

球隊教練剛才走馬上任，馬上指導先發主攻磨刃。

NFL國聯東區小組紐約巨人隊在這個例行賽季戰績4勝13敗，吃敗仗的場數和底特律獅隊一樣多，勝率僅有23.5%，於1月11日炒了主教練賈吉（Joe Judge）的魷魚，並且在1月28日證實選聘現年46歲、生於加拿大安大略省、隨祖父母於紐約上州水牛城附近成長的達波（Brian Daboll）繼任總教練。

他在巨人隊的6名候選人中出線；其他人選包括提早退出的牛仔隊進攻教練昆恩（Dan Patrick Quinn）、比爾隊防守教練佛雷塞（Leslie Antonio Frazier）、辛辛那提猛虎隊防守教練安納奴莫（Lou Anarumo）、巨人隊防守教練葛拉漢（Patrick Graham），以及前任邁阿密海豚隊總教練弗洛瑞斯（Brian Francisco Flores）。

巨人隊在賈吉教練時期攻擊力薄弱，2020年球季平均每場得到17.5分，2021年球季場均得分只有15.2分，在大聯盟32支球隊之中，僅強過佛羅里達傑克森維爾美洲虎隊。然而達波在同一時期出任水牛城比爾隊進攻教練，2020年球季平均每場得到29.9分，2021年球季場均得分達到29.8分，在大聯盟32支球隊之中，成果僅次於達拉斯牛仔隊和坦帕灣海盜隊。達波當務之急，就是需要調整陣容，充分發揮攻堅力量，實質地提升場均得分。

達波是紐約上州羅契斯特大學校友，並且一度是先發安全衛；他在大學本科是經濟學，和巨人隊目前的24歲主攻四分衛瓊斯（Daniel Jones）相同；瓊斯在杜克大學就讀時，本科也是經濟學。達波到任之後，首先已經和球隊班主確認，由瓊斯繼續擔任先發四分衛，然後再以他為進攻核心，運用技術統計數據重新布置相關的進攻策略。

他在阿拉巴碼大學和新英格蘭愛國者隊擔任教練期間，都嚐過球隊榮登王座的滋味。他從2002年起追隨愛國者隊總教練比利契克（William Stephen Belichick），專注於指導外接球員， 2009年球季開始，先後擔任NFL克里夫蘭布朗隊、海豚隊、坎薩斯城酋長隊和比爾隊的進攻教練（Offensive Coordinator）。也曾經擔任過前任紐約噴射機隊總教練曼吉尼（Eric Mangini）和現任水牛隊總教練麥克德莫（Sean Michael McDermott）的副手。

巨人隊參加職業聯賽已經有97個球季，最近一次晉級季後賽是在2016年球季，近來連續5個球季敗北的場數都是雙位數。瓊斯從2019年大聯盟選秀，於第1輪第6順位中選以來，已經面對過3名總教練和4名進攻教練，3個球季總戰績12勝25敗，共有1268次嘗試傳球796次成功傳接，成功率為62.8%，累積推進8398碼，有45次傳接達陣，最遠傳接距離75碼。

巨人隊在5月2日之前，將決定是否延長瓊斯的新人合約；達波的維穩任務，起手式就是如何栽培瓊斯出彩。

紐約上州 NFL 新英格蘭

上一則

MiLB／舊金山巨人隊宣布 簽下台灣好手黃暐傑

下一則

NFL／各企業贊助威脅退出 華盛頓紅皮隊更名「司令隊」

延伸閱讀

霍根新財年預算582億元 聚焦醫療、警務、教育

霍根新財年預算582億元 聚焦醫療、警務、教育
場邊人語／天公作美 美足搶盃

場邊人語／天公作美 美足搶盃

饒舌歌手曝「法式接吻」是跟媽媽學：她跟我喇舌

饒舌歌手曝「法式接吻」是跟媽媽學：她跟我喇舌
周末好去處／史泰登島新年遠足

周末好去處／史泰登島新年遠足

熱門新聞

2022年北京冬奧，姚明再次擔任火炬手。（新華社）

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

2022-02-02 15:45
北京冬奧送給選手一人一台三星手機。（視頻截圖）

冬奧／選手禮包送三星手機 網友：怎不是華為、小米？

2022-02-01 19:11
北京冬奧在即，美媒報導，中國政府為確保奧運期間一切盡如人意，將對氣候實施人工控制。新華社

確保冬奧藍天白雲 美媒：北京人工翻雲覆雨、喜憂難說

2022-01-29 08:03
「西班牙蠻牛」納達爾歷經5盤馬拉松大戰，在澳網決賽上演超級逆轉，擊敗梅德維夫，生涯第21座大滿貫到手。(美聯社)

澳網／馬拉松對決大逆轉 納達爾奪第21座大滿貫寫新猷

2022-01-30 09:25
北京冬奧於2月4日開幕。Getty Images

峰迴路轉 中華代表團要參加北京冬奧開閉幕式

2022-01-31 22:06
傳奇球星布萊恩與女兒雕像豎立事故地點。（路透）

NBA／布萊恩「溫柔對望愛女」失事地放置雕像 球迷淚崩

2022-01-27 08:01

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
春節紅包給多少才不失禮？華人發愁

春節紅包給多少才不失禮？華人發愁
冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜