場邊人語／布雷迪退役 6紀錄難超越

NFL超級巨星布雷迪宣告退役。（路透）

●當代傳奇的美式足球四分衛布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady），2月1日正式宣布退役歸鄉。

他於當天早上透過Instagram社交平台主動發表462字書面聲明，公開宣布結束允諾參加競技運動；就在3天前，美國全國電子傳播媒體曾經搶先報導他「已經」高掛球鞋退休的消息。

這位NFL 的戰神，1977年8月3日生於北加州聖馬刁，競技生涯於44歲182天停格；在例行賽征戰過22個球季318場比賽，其中只有2次不是先發出場，前20個球季代表NFL美聯東區小組新英格蘭 愛國者隊，最近2年則是為國聯南區小組坦帕灣海盜隊跨刀，總戰績243勝73敗，共有11317次嘗試傳球7263次成功傳接，成功率為64.2%，歷年累積推進8萬4520碼，有624次傳接達陣，203次遭到攔截543次被擒殺，最遠傳距離99碼，42次反敗為勝，53次發動攸關比賽勝出的攻勢。

此外，他還在季後參賽47次，總戰績35勝12敗，共有1855次嘗試傳球1165次成功傳接，成功率為62.8%，歷年累積推進1萬3049碼，有86次傳接達陣，39次遭到攔截79次被擒殺，最遠傳距離73碼。

雖然在東北部地區擁有最多數和忠心的布雷迪粉絲，可是他在發表聲明時，卻選擇對於新英格蘭愛國者隊經歷暫時不提，因當年在離開愛國者隊時曾經發表過感言；他曾經6次代表愛國者隊勇奪超級盃 。

他提筆強調「我總是以為美式足球這項運動是一項『全然投入』的事情；如果缺乏百分之百的競技承諾，你就不會成功 ，而成功正是我如此鍾愛這項比賽的所在。我每一天面對生理、心理和情緒的挑戰，都要以最大程度發揮最高潛能。過去22年之中，我已經竭盡所能。球場和人生的成功之路，是沒有捷徑的。」

NFL執行長古德爾（Roger Goodell）聞訊後發表書面反應，讚揚布雷迪「促使在他身邊每個人都更好，並且似乎總是在關鍵時刻躍然而起」，他指出布雷迪7次勇奪超級盃冠軍，以及5次成為年度總冠軍大賽最有價值球員的紀錄，是大聯盟球員今後奮鬥的標竿。

布雷迪退役的震撼其實剛剛開始，無論NFL的競賽制度今後如何改變，布雷迪至少擁有6項紀錄難以超越，包括在職業例行賽季和季後賽出戰生涯累積推進9萬7569碼、年滿40歲以後傳接累積距離2萬2938碼、在大聯盟效力期間總共有710次傳接達陣、7次率隊贏得大聯盟年度總冠軍、個人在季後賽先發有35次高奏凱歌（勝率達到74.5%），以及2度成為贏得超級盃的最高齡先發四分衛。

戀念虎威都是情。