場邊人語／金山擦肩 公羊力健

又是30碼的距離，成為晉級比賽勝負的關鍵。

NFL於1月30日午後進行國聯爭冠大賽，洛杉磯 公羊隊在33歲四分衛史塔福德（John Matthew Stafford）率領下，於加州 主場「社會金融球場」（SoFi Stadium）應戰由30歲四分衛蓋羅波洛（James Garoppolo）領軍的舊金山四九人隊，雙方全場你來往，由於四九人隊6呎1吋的強邊安全衛塔特（Jaquiski Tartt）在第4節關鍵時刻沒有攔截到對方一次長傳，加上公羊隊終場前6分鐘49秒和1分鐘46秒時，分別從40碼和30碼處踢射得分，遂以20比17傳出捷報，晉級第56屆超級盃 。

這場比賽是公羊隊和四九人隊第2次為爭奪國聯冠軍榮銜對戰，1990年1月14日，公羊隊北上造訪四九人隊，地主隊在著名的「燭台球場」（Candlestick Park）以30比3教訓來客。

史塔福德出身喬治亞大學，在這場比賽證明公羊隊於2021年1月30日將他由底特律獅隊交易入隊的決定有先見之明，他在本賽有45次嘗試傳球給8名隊友，其中31次成功，完成率為68.89%，累積推進337碼，2次傳接達陣，1次遭到攔截，還有2次遭到擒殺損失11碼，最遠傳接距離29碼。

他和身高6呎2吋的外接球員庫普（Cooper Kupp）和身高5呎11吋的外接球員小貝克漢（Odell Cornelious Beckham Jr.）合作無間；庫普14次成為傳球目標，11次完成任務，推進142碼，還有2次傳接達陣，小貝克漢則有11次成為傳球目標，9次完成任務推進113碼，沒有達陣過。

現年27歲、身高6呎的公羊隊踢球員蓋恩（Matt Guy）是第3次於季後賽登場，其中包括9次加分全部建功，以及9次射門7次得分；他在本季至今只有1次是由50碼或者更遠處起腳射門嘗試。

而四九人隊的四分衛蓋羅波洛則坐實球迷一直懷疑他是否稱職的懸念。他在這場淘汰賽中，只有30次嘗試傳球給7名隊友，其中16次成功，完成率僅為53.33%，累積推進232碼，2次傳接達陣，沒有遭到擒殺，最遠傳接距離44碼。他於終場前1分鐘19秒，在第3當發球時發生1次短傳遭到致命攔截，不僅因此失掉寶貴的控球權，也等同宣布反攻無望。

作東的公羊隊全場有35分鐘39秒掌控球權，4節比賽有3節的控球時間都比四九人隊多；主隊2次遭判罰損失10碼，客隊則有6次遭判罰損失54碼。

第56屆超級盃預定於2月13日在南加州舉行，由洛杉磯公羊隊對抗辛辛那提猛虎隊。