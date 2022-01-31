場邊人語／虎嘯震撼 酋長遺憾

31碼的距離，終於成為勝負的關鍵。

美國職業美式足球 大聯盟(NFL)於1月30日午後2時2分開始，進行美國聯會冠軍賽事，辛辛那提猛虎隊是在25歲的四分衛布洛(Joseph Lee Burrow)率領下，到密蘇里州 客場「箭頭球場」(GEHA Field at Arrowhead Stadium)，挑戰由26歲當家四分衛馬霍姆斯(Patrick Lavon Mahomes II)領軍的坎薩斯城酋長隊，結果在延長賽以27：24高奏凱歌，奪下睽違已經有33年之久的美國聯會冠軍。

箭頭球場是大聯盟最著稱的「鼓譟主場」，猛虎隊在初賽之前，全體隊職員特地接受震撼教育 ，用意在削弱場地噪音對於球員臨場發揮的影響。當天球場捧場人數達到7萬3377人，大部分都是酋長隊的粉絲。

猛虎隊全場控球時間為35分鐘56秒，先發四分衛的布洛在下半場才有16分鐘4秒的表現，而酋長隊的馬霍姆斯在關鍵的第3節，控球時間僅有5分鐘24秒；雙方在正常4節60分鐘時段結束時，是以24：24戰成平手。延長15分鐘時段，由酋長隊投幣取得先攻優勢，但是幸運之神特別眷顧猛虎隊，幫助他們利用對方開賽後14秒就被攔截的機會，於5分鐘24秒之內，從容地發起一波9次攻擊推進42碼，再由現年22歲，身高5呎10吋的猛虎隊踢球員麥克佛森(Evan McPherson)於距離球門31碼處踢射絕殺得分。

首次參加季後賽的麥克佛森，於第1、第3和第4節，還分別由32碼、31碼和52碼處3次得分，成為球隊保持勝出勢頭的主要助力。

酋長隊的四分衛馬霍姆斯在這場比賽，表現虎頭蛇尾，於第1節和第2節，分別由10碼、5碼和3碼處3次傳接給3名隊友得分，但是整個下半場卻是靜悄悄。他有39次嘗試傳球給7名隊友，其中26次成功，完成率為66.67%，累積推進275碼，3次傳接達陣和2次遭到攔截4次遭到擒殺，最長傳接距離44碼。他並且3次帶球衝鋒累進19碼，沒有達陣。

布洛在這次客場比賽，有38次嘗試傳球給7名隊友，其中23次成功，完成率達到60.53%，累積推進250碼，但是他有1次遭到攔截，在第2節和第3節共2次傳球達陣，還有1次遭到擒殺損失7碼；他最遠傳接距離44碼。他並且5次帶球衝鋒累進25碼，沒有達陣。

現年23歲，身高6呎4吋的猛虎隊外接球員希金斯( Tamaurice “Tee” Higgins)表現搶眼，10次成為傳接目標，6次完成任務，累進103碼，最遠傳距離為44碼。

7天之前，酋長隊才於延長時段，在主場以42：36淘汰水牛城比爾隊。