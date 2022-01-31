​場邊人語／虎威續勢 本尊斷事

本人說得才上算。

在美國職業美式足球 大聯盟(NFL)於1月30日，展開聯會冠軍爭奪大戰前夕，不在對抗名單之內的傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)，29日午後開始，卻突然成為新聞報導的焦點，一時之間「據說、傳說、聽 說、你說、我說，他心意已決就此球鞋高掛」。

布雷迪真的告退球壇了嗎？究竟誰是「消息靈通人士」呢？為什麼如此大事，坦帕灣海盜隊的總經理案總教練毫無所悉？

布雷迪是於1977年8月3日出生，在大聯盟2000年4月16日舉行的選秀活動，於第6輪199順位由新英格愛國者隊相中。他是「七年級」的長青樹，也是職業美式足球球員中僅見的「五全宿將」—7次勇奪超級盃 冠軍、5次成為年度總冠軍大賽最有價值球員榮銜、15次入選全明星、由2000年11月23日起持續作戰至今，以及擁有自創營養和健身 品牌。

布雷迪功成身退，是自然結果，但是如果他是「被退休」的話，就是新傳播媒體惡性競爭的後果。

有關布雷迪「決定」退役的消息，最初是由全國性哥倫比亞無線電視網 (CBS)發送，隨後由運動專業有線電視台 (ESPN) 播報，接著各個社交平台像是炸了鍋，蜂擁各種快報、反應、恭賀、回憶、總結之類文字。在有線電視播出信息之後，海盜隊50歲的總經理賴特 (Jason Licht) 接聽了布雷迪的來電，布雷迪說的直白「關於自己的未來，距離作出決定言之尚早」(sill wasn't close to making a decision about future)。

海盜隊的總教練阿瑞安斯(Bruce Arians)也表示，布雷迪對他而言，還是現役球員，因為他壓根兒沒有被告知任何進展；只不過布雷迪經紀人已經通知他，布雷迪對於在此刻去或留，還沒有拿定主意，並且會很快地就此發表意見。

布雷迪的經紀人強調，只有布雷迪本人才能正確地講述自己的未來計畫，因為「他知道職業美式足球這門生意的現實，以及相關計畫日程安排」。

布雷迪在這個例行賽季仍然處於刷新大聯盟技術數據局面，嘗試傳球719次成功485次累積推進5316碼和有43次達陣。而且在歷年47場季後賽，嘗試傳球1855次成功1165次累積推進13049碼和有86次達陣。

他無須驗證實力和潛力，只是持續綻放魅力！

布雷迪是一位心到、眼到、手到的有魄力的主戰四分衛，對於自己在職場何時和如何謝幕，他肯定保有宿將之風，不避、不嫌、不脫、不延。