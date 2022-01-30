場邊人語／一球之差 意味絕殺

一球之差，賽事折煞。

美國職業美式足球 大聯盟(NFL)於1月30日午後開始，進行季後比賽美國聯會和國家聯會爭冠賽事，首先是辛辛那提猛虎隊在25歲的四分衛布洛(Joseph Lee Burrow)率領下，挑戰由26歲當家四分衛馬霍姆斯(Patrick Lavon Mahomes II)領軍的坎薩斯城酋長隊，嘗試奪下睽違已經有33年之久的美國聯會冠軍，接著洛杉磯公羊隊在33歲的四分衛史塔福德(John Matthew Stafford)率領之下要捍衛主場，迎戰揮軍南下，由30歲的四分衛蓋羅波洛(James Garoppolo) 領銜的舊金山49人隊。這只是雙方歷年來第2次在季後賽 遭遇。

四名先發四分衛的表現，必然是全場比賽的焦點，然而由於兩場比賽的競技過程勢必都會緊咬，兩場比賽的亮點，因此將呈現在「一球之差」 (One Posession) 方面，換句話說，這兩場短兵相接的賽事，如果雙方比分差距在8分或者更少，落後的一方的教練團，就必須把握非常有限的時間，以傳接、衝鋒、射門和兩分變攻(two point conversion)，爭取追平、逆轉或者絕殺。

各個球隊的定位踢球員，於是有機會扮演終結者角色。

現年22歲，身高5呎10吋的猛虎隊踢球員麥克佛森(Evan McPherson)，來自阿拉巴馬州 ，在1月22日對抗田納西泰坦隊時，於第1、第2和第4節分別由38碼、45碼、54碼和52碼處4次得分，第3節還有1次衝鋒達陣後加分，成為球隊勝出主要助力。麥克佛森是首次參加季後賽，已經有2次登場機會次次得分，其中包括3次加分和8次射門得分，累積得到27分。他並且在例行賽季16次出場，11次由50碼或者更遠處起腳射門9次得分，最遠射門距離58碼。

然而現年39歲，身高6呎的49人隊踢球員古爾德(Robert Paul “Robbie” Gould III)，來自賓州州立大學，1月22日在客場，於第3和第4節分別由29碼、45碼處踢射得分，還有1次加分得逞也是球隊傳出捷報的主因。他至今在6個季後賽季出戰12次，32次嘗試加分和20次登場射門從來沒有失手過。他並且在賽後賽季2次出場，2次由50碼或者更遠處起腳射門2次都得分。

現年27歲，身高6呎的公羊隊踢球員蓋恩(Matt Guy)，來自猶他州，有2次季後賽登場機會，其中包括7次加分全部建功，以及10次射門9次得分；他在本季至今還沒有由50碼或者更遠處起腳射門嘗試。

現年26歲，身高6呎4吋的酋長隊踢球員巴特可(Harrison Butker)，來自喬治亞州，他至今在5個季後賽季出戰11次，10次嘗試加分9次得手。他並且在本賽後賽季2次出場，曾經有1次由50碼或者更遠處起腳射門沒有得分。他在例行賽季有過9次由50碼或者更遠處起腳射門7次得分。