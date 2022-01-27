場邊人語／快艇反攻 巫師作拱

●全場最多落後35分，只領先1.9秒，但是洛杉磯快艇 隊又是逆轉得勝！

快艇隊於1月25日晚間在華盛頓哥倫比亞特區的「資本第一球場」（Capital One Arena）本季第22次客場比賽挑戰華盛頓巫師隊，快艇隊當晚雖然只有2名先發球員得分為兩位數，可是巫師隊卻有4名先發球員得分達雙位數。客隊94次投籃只有39次破網，29次嘗試三分球有11次破網，而主隊只有80次投籃就有37次得分，27次嘗試三分球只有9次命中；雙方只有1次戰成平手，得分差距最多達到35分，巫師隊有19次失誤，快艇隊則有12次失誤。

上半場快艇隊以36比66落後，在第2節結束前1.2秒，快艇隊曾以31：66大幅落後35分；下半場快艇隊奮力追趕，比賽的拐點是在終場前9秒，快艇隊的6呎5吋左撇替補得分後衛肯納德（Luke Douglas Kennard），兩次在隊友6呎6吋替補得分後衛溫史洛（Justise Winslow）助攻之下，先後於32英呎和27英呎處三分球得手，將比分追成115：115，並且加上一次罰球，而以116比115險勝地主隊。

這是快艇隊4天內在「東征」的路途中又一次逆轉明顯劣勢而勝出。該隊於1月21日在賓州費城 主場，上半場以40：54落後，雙方平手3次，在第3節結束前7分鐘39秒，快艇隊曾以44：68落後24分；此後快艇隊拼命追趕，在第4節結束前1分鐘51秒將比數拉成96：96平手，快艇隊的先發得分後衛、生於義大利 的傑克森（Reginald Shon Jackson）在終場前18秒兩罰接中，以102：101氣走76人隊。

快艇隊在過去6個例行賽季和季後賽有過6次反攻得勝，都是在落後至少24分的形勢之下完成，於是成為大聯盟稀有的「絕地反攻王」（Comeback Kings）。

快艇隊曾於2021年11月1日到13日之間創下7連勝的紀錄，但是該隊至今不只一次在大幅落後20分而最終逆轉告捷，更是本季最為球迷津津樂道之處。

快艇隊曾於2021年11月15日在明尼亞波里斯客場，讓灰狼隊1萬7136名目瞪口呆，因為來客於上半場以47：57落後，雙方平手2次4次相互領先，而且在第2節結束前6分鐘25秒時，快艇隊曾以29：49落後20分；此後快艇隊的傑克森在下半場追趕14分，在第4節開始時，雙方得分差距已經縮小到4分（快艇隊超前），比賽結束前6分鐘4秒快艇隊居然以96：76領先，最終以104：84告捷，成為過去四分之一世紀以來，NBA第4支球隊，創下單場有過「盪鞦韆」的奇妙紀錄，先輸掉20分再倒贏20分。