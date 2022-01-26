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場邊人語／針鋒相對 還剩四隊

彭廣揚

針對性賽程，是對抗性賽事的保證。

NFL將於1月30日由4隊進行季後賽第3回合2場爭奪聯會冠軍的賽事，美東時間下午3時5分首先由辛辛那提猛虎隊開赴客場挑戰坎薩斯城酋長隊；晚間6時30分起洛杉磯公羊隊在主場迎戰舊金山四九人隊。

第56屆超級盃賽事，預定於2月13日在南加州洛杉磯舉行。

辛辛那提猛虎隊和坎薩斯城酋長隊首次對陣是1968年10月13日，最近一次交鋒是1月2日；這場比賽是雙方第31次交戰，猛虎隊歷年累積得到607分，酋長隊收穫591分，猛虎隊以16勝14敗領先；自2008年12月28日至今，猛虎隊6戰5勝。

洛杉磯公羊隊和舊金山四九人隊的加州大戰，進行頻率偏高，首次登場是1950年10月1日，最近一次交鋒是於1月9日；這場比賽是雙方第146次交戰，公羊隊歷年累積得到3089分，四九人隊收穫3277分，四九人隊以75勝67敗3和領先。

從近日季後賽前兩回合戰況和戰果看來，辛辛那提猛虎隊和坎薩斯城酋長隊勝出的關鍵，在於猛虎隊主力四分衛布洛（Joseph Lee Burrow）和酋長隊當家四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）的全面發揮；而洛杉磯公羊隊和舊金山四九人隊的纏鬥，雖然和公羊隊的四分衛史塔福德（John Matthew Stafford）表現大有關係，可是四九人隊四分衛蓋羅波洛（James Garoppolo）傾向適然低調地扮演「協調傳令」角色。

四支球隊的總教練互有淵源，是影響各場賽事佈陣所在。猛虎隊主帥是38歲的泰勒（Zack Tayler），他至今在NFL例行賽季指揮作戰只有3個球季49場，戰績16勝32敗平均獲勝比例.337，他曾經出任過現任公羊隊總教練麥克維（Sean McVay）的副手，負責指導四分衛和外接球員。麥克維現年36歲，至今在例行賽季押陣作戰有5個球季81場，戰績55勝26敗平均獲勝比例達到.679；泰勒和麥克維都是首次成為NFL職業球隊的總司令，本身卻都有較豐富的指導攻擊端戰術的經驗。麥克維還追隨過資深總教練夏納翰（Michael Edward Shanahan），並且曾經雇用過現任綠灣包裝工隊總教練拉弗爾（Matt LaFleur）。

酋長隊統帥是現年63歲、生於洛杉磯的瑞德（Andrew Walter Reid），他至今已經在例行賽季經歷23個球季369場，其中9季在酋長隊，戰績233勝135敗1和平均勝率.633，他曾經培養過巴爾迪摩烏鴉隊總教練哈伯（John W. Harbaugh）、剛被芝加哥熊隊炒魷魚的總教練納吉（Matt Nagy）和水牛城比爾隊的總教練麥克德莫（Sean Michael McDermott）等。

四九人隊主帥是42歲的夏納翰（Kyle Michael Shanahan），他至今在四九人隊例行賽季指揮作戰有5個球季81場，戰績39勝42敗平均獲勝比例.481，他曾經出任過日前離職的拉斯維加斯突擊者隊總教練古登（Jon D. Gruden）的副手。

洛杉磯 舊金山 NFL

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