場邊人語／海盜不敵 比爾難抵

參賽雙方都吹響集結號，但是一方施用壓哨踢，另一方則使用回馬槍終於勝出。

NFL 於1月23日繼續進行季後賽 第2回合賽事，下午3時2分起首先由坦帕灣海盜隊於佛羅里達州「詹姆斯球場」（Raymond James Stadium），由44歲的布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady）率軍應戰公羊隊，海盜隊一路落後，終場前42秒好不容易以一次9碼傳接，將分數追成27：27，隨後竟然當著6萬5597名熱情球迷的面，立即讓對手藉助一記30碼遠的長射攻門，以30：27終結海盜隊衛冕冠軍之路，甚至有可能為布雷迪的傳奇畫上句點。

當天下午5時40分開始，現年26歲的四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）領銜的坎薩斯城酋長隊在密蘇里州 「箭頭球場」（Arrowhead Stadium）主場迎戰由25歲四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen）領軍的水牛城比爾隊。這兩支球隊對決，是NFL新世代叫座又叫好的角力；比爾隊6呎2吋外接球員戴維斯（Gabriel Davis）全場10次成為傳接目標，8次接應成功，累積推進201碼和4次達陣，成為NFL首名在季後賽單場4次接應達陣和至少累進200碼的球員。

比爾隊開賽後首開紀錄，雙方在第2節戰成14：14第2次平手後，比爾隊直到第4節才兩次超前，然而酋長隊在終場前13秒，竟然以一記49碼遠的長射攻門成功逆轉，將比賽時間延長，並且在7萬3242名球迷激情關注下，於加時階段布署1波9次攻擊，以8碼傳接達陣，以42：36淘汰比爾隊。

首場作東的海盜隊全場只有25分鐘52秒掌控球權，4節比賽有3節的控球時間都比對手少。主隊4次遭判罰損失61碼，客隊則有4次遭判罰損失45碼。但是現年27歲、身高6呎的公羊隊踢球員蓋恩（Matt Gay），兩年前還代表海盜隊披掛登場16次。這天晚上在第1節首開紀錄、第2節踢射得分和第4節壓哨絕殺，是球隊勝出的關鍵。

酋長隊全場持有36分鐘38秒掌控球權，第2節和第3比賽的控球時間都比對手多。主隊1次遭判罰損失10碼，客隊則有3次遭判罰損失15碼。酋長隊27歲、身高5呎10吋的外接球員希爾（Tyreek Hill），13次成為傳球目標11次接應成功，累進150碼，有1次達陣，最遠傳接距離64碼，也是球隊高奏凱歌的主因。

布雷迪全場有54次嘗試傳球，其中30次成功，完成率為55.56%。他累積推進329碼和1次傳接達陣，他有1次遭到攔截，還有3次遭到擒殺損失21碼，最遠傳接距離55碼。

四分衛史塔福德在這場比賽有38次嘗試傳球，其中28次成功，完成率為73.68%，累積推進366碼和2次傳接達陣，沒有遭到攔截，但是有2次遭到擒殺損失11碼，最遠傳接距離70碼。

馬霍姆斯全場有44次嘗試傳球，其中33次成功，完成率為66.3%，累積推進378碼和3次傳接達陣，沒有遭到攔截，還有2次遭到擒殺損失8碼，最遠傳接距離64碼。他並且7次帶球衝鋒推進69碼，最遠衝鋒距離34碼。

艾倫有37次嘗試傳球，其中27次成功，完成率為72.97%，累積推進329碼和4次傳接達陣，沒有遭到攔截，有2次遭到擒殺損失16碼，最遠傳接距離75碼。他還有11次帶球衝鋒推進68碼，最遠衝鋒距離14碼。