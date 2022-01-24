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場邊人語／猛虎出柙 金山技佳

彭廣揚

手勢兩扇門，全憑腳贏人。

美國職業美式足球大聯盟(NFL)於1月22日，進行季後比賽第2回合賽事，辛辛那提猛虎隊先是於下午3時32分起，在25歲的四分衛布洛(Joseph Lee Burrow)滿懷信心的率領下，於終場前20秒，當著6萬9242名本地熱情球迷的面，藉助一記52碼遠的長射攻門，以19：16氣走田納西泰坦隊，拿下隊史上在季後賽客場首勝。

當天晚間7時15分開始，綠灣包裝工隊在7萬9132名球迷捧場之下，由38歲的四分衛羅傑斯(Aaron Rodgers)率領之下，於低溫和細雪中捍衛主場，迎戰由30歲的四分衛伽羅博羅(James Garoppolo)領銜的49人隊。客隊恰巧也是在終場前，藉助一記45碼遠的壓哨長射攻門，以13：10淘汰綠灣包裝工隊，終結羅傑斯代表包裝工隊在季後賽晉級機會。

首場作東的泰坦隊全場只有26分鐘35秒掌控球權，4節比賽每節的控球時間都比猛虎隊少。主隊2次遭判罰損失15碼，客隊則有6次遭判罰損失46碼。但是現年22歲，身高5呎10吋的猛虎隊踢球員麥克佛森(Evan McPherson)，在第1、第2和第4節分別由38碼、45碼、54碼和52碼處4次得分，是球隊勝出的關鍵。 

包裝工隊全場有30分鐘6秒掌控球權，4節比賽每節的控球時間都比49人隊多。主隊5次遭判罰損失25碼，客隊則有5次遭判罰損失40碼。然而現年39歲，身高6呎的49人隊踢球員古爾德(Robert Paul Gould III)，在第3和第4節分別由29碼、45碼處踢射得分，也是球隊告捷的主因。他至今在6個季後賽季出戰12次，20次登場射門次次得分。 

即將告別包裝工隊主場的四分衛羅傑斯在這場比賽，有29次嘗試傳球給7名隊友，其中20次成功，完成率為68.97%，累積推進220碼，沒有傳接達陣和遭到攔截，最長傳接距離75碼。

伽羅博羅一直有是否稱職的懸念，這場比賽只有19次嘗試傳球給6名隊友，其中11次成功，完成率僅為57.89%。他有1次遭到攔截，最遠傳接距離24碼。

布洛在這次客場比賽，有37次嘗試傳球給6名隊友，其中28次成功，完成率達到75.68%，累積推進348碼，但是他有1次遭到攔截，沒有傳球達陣，還有9次遭到擒殺損失68碼，創寫大聯盟季後賽單場最差的紀錄；他最遠傳接距離57碼，是本球季最佳紀錄。 

坦奈希爾本場比賽，有24次嘗試傳球15次成功，完成率為62.5%，有3次遭到致命性質的攔截，1次遭到擒殺損失7碼，累進220碼，最遠傳接距離41碼。

季後賽 足球 低溫

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