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美暫停中國44航班 中駐美使館：非常不合理

場邊人語／跨國越城 這樣不成

彭廣揚

總得找個出路才行。

坦帕灣光芒隊有鑑於MLB已經完全封殺「姊妹城市」（Sister City plan）的想法，於是在1月20日正式向各界說明，雖然MLB在2019年間曾經初步同意光芒隊提出的創見，將例行賽季的81次主場賽程平均分配到加拿大東部的蒙特利爾，以及美國佛州坦帕灣畔的聖彼得堡進行，然而MLB執行委員會稍早表態婉拒這項動議，使得光芒隊在過去兩年半完成的場地勘選和物流計畫從此全面叫停。

光芒隊原來提出這項動議，主要有三個基點，首先就是保證球隊能夠在坦帕灣都會地區永續經營，其次是尋找新的場館方案，吸引更多球迷捧場，並且有效地活絡球隊的財政入出，營造更好的球隊成員敘薪條件。

特別是在場館方面，光芒隊看中美國西南方和加拿大東部的氣候優勢互補（complementary）；例行賽季前半部的春季和夏季可以在美國舉行，後半部夏季和秋季則能夠移地在加拿大完成，如此仍然可以選擇戶外場館，節省尋找、設計、興建和營運場館的成本。

位在加拿大魁北克省的蒙特利爾，一直是MLB念念不忘的已開發市場，也是仍然有潛力再開發的區域。蒙特利爾世博隊（The Montreal Expos）主要使用奧林匹克球場（Olympic Stadium），於1969年4月8日在紐約市皇后區謝亞球場（Shea Stadium）首度登場，以11比10擊敗紐約大都會隊。2014年10月3日則在紐約市客場以1比8落敗，來自委內瑞拉的外野手查維茲（Endy de Jesus Chávez）在第9局上出局後，世博隊從此走入歷史。

世博隊出賽36個球季，例行賽5702場，2755勝2943敗4和，平均勝率.487，季後賽1場，最高獲勝率為1994年的.649，沒有參加過年度總冠軍比賽，來自多明尼加的右投手柯隆（Bartolo Colón）一直奮戰到2018年才以45歲高掛球鞋，是MLB最後一位世博隊時期的球員退役。

世博隊於2005年4月4日將主場遷移到華盛頓哥倫比亞特區，改名為國民隊，並且於2019年10月30日以6比2擊敗休士頓太空人隊榮獲年度總冠軍。

光芒隊對於目前主場的上座形勢很不滿意，以2021例行賽季為例，光芒隊80次主場比賽累積捧場人數為76萬1072人次，平均每場觀眾9513人，在大聯盟30支球隊之中只比奧克蘭運動家隊和邁阿密馬林魚隊強。相較之下，多倫多藍鳥隊在80次主場比賽累積捧場人數為80萬9557人次，平均每場觀眾1萬119人；至於票房冠軍的洛杉磯道奇隊，81次在主場出賽累積捧場人數高達280萬人4693次，平均每場觀眾有3萬4625人。

MLB 加拿大 紐約市

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