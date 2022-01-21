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場邊人語／化冰前輩 終獲讚佩

彭廣揚

●登場化冰，需要運氣和勇氣。

1958年1月18日，時年22歲，身高5呎10吋的加拿大籍左翼前鋒歐瑞（Willie Eldon O’Ree），首次穿上波士頓棕熊隊的制服，在加拿大東部蒙特利爾法語加拿大人隊的主場「蒙特利爾球場」（Montreal Forum）出賽，成為北美冰球大聯盟（NHL）第一位正式出賽的黑人球員。

當年NHL只有6支球隊，分別是棕熊隊、法語加拿大人隊、多倫多楓葉隊、紐約遊騎兵隊、芝加哥黑鷹隊和底特律紅翼隊；各隊的陣容都是清一色白人。如今NHL已經擴充到32隊，其中7支球隊主場在加拿大境內；先後出場的黑人球員還是不滿80人，紐約遊騎兵隊曾經調度過14名黑人球員。

歐瑞左手持棍，1935年10月15日生於加拿大，可是他只在1957-58球季和1960-61球季共出戰45場，在1957-58球季雖然亮相兩次卻是無功而返，而在1960-61球季之中，他共得到4分10次助攻和2次導致勝出的射門。

歐瑞於2018年11月12日在加拿大多倫多以「建設者」（Builder）身分入列冰球名人堂（Hockey Hall of Fame），是第3位躋身名人堂的黑人球員。從1993年2月1日接篆的NHL現任執行長貝特曼（Gary Bruce Bettman），當晚也以同樣原因享受入列殊榮。歐瑞當年在受獎時說，他從14歲起就努力成為一名職業冰球運動員，而且渴望在NHL出賽；他的專注使得自己從來沒想過突破膚色藩籬這件事兒。

2021年7月27日，美國聯邦參議院通過提案向歐瑞頒發「國會金質獎章」（Conressional Gold Medal）；2022年1月19日，美國聯邦眾議院再以426票對0票通過向歐瑞頒發獎章的動議，這意味著立法的程序就此完成，將恭請總統擇日簽署實施。

「國會金質獎章」是美國國會向個人、組織和活動的成就和貢獻表達最高的謝意和敬意。歷年得獎人包括軍事領袖華盛頓（George Washington）、第二次世界大戰的美籍華裔退役軍人（Chinese-American Veterans of World War II）、聯邦參議員杜爾（Bob Dole）、職業高爾夫球運動員尼克勞斯（Jack William Nicklaus）和帕瑪（Arnold Daniel Palmer）、馬丁路德金恩牧師夫婦（Reverend Dr. Martin Luther King, Jr. and Coretta Scott King）等。

歐瑞的母隊棕熊隊於1月18日晚間迎戰卡羅萊納颶風隊之前，在主場冉冉升起歐瑞的背號22球衣，使他成為球隊第12位有幸將球衣永遠退役的隊友；高齡的歐瑞在疫情之下無法成行，只有透過直播畫面由加州聖地牙哥強忍淚水觀禮。

在此之前，波士頓的市長吳弭正式宣布，18日是「歐瑞日」（Willie O’Ree Day）。

加拿大 NHL 黑人

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