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場邊人語／季後遇見 八隊亮劍

彭廣揚

NFL季後賽征途中，單淘汰制賽程催促著球隊只得前進不能後退。

NFL自1月22日起進行季後賽第2回合賽事，由美聯和國聯各自安排2場比賽；田納西泰坦隊和綠灣包裝工隊由於例行賽季戰績出頭，在首個回合以逸代勞，泰坦隊在這個回合面對辛辛那提猛虎隊，包裝工隊則是和洛杉磯公羊隊交鋒。（本文所有賽程時間都是美東時間）。

22日下午4時30分，由剛滿25歲的四分衛布洛（Joseph (Ja'Marr Anthony Chase）帶領的辛辛那提猛虎隊前往納許維爾客場，挑戰由33歲四分衛坦奈希爾（Ryan Timothy Tannehill）率領的田納西泰坦隊。猛虎隊的3名外接球員契斯（Ja'Marr Anthony Chase）、希金斯（Tamaurice “Tee” Higgins）、博伊德（Tyler Boyd）是否能夠繼續表現搶眼，是球賽出彩關鍵。

當晚8時15分，綠灣包裝工隊在38歲四分衛羅傑斯（Aaron Charles Rodgers）率領之下，於威斯康辛州捍衛主場，迎戰由30歲四分衛蓋羅波洛（James Garoppolo）領銜的四九人隊。自1995年以來，此次是雙方第9回在季後賽對陣。包裝工隊防守端犀利，在外卡階段單場5次擒殺牛仔隊四分衛普瑞斯柯特（Rayne Dakota Prescott），而且外接球員亞當斯（Davante Lavell Adams）表現突出，例行賽季有16次先發169次成為傳球目標123次接應成功，累積推進1553碼有11次達陣。

23日下午3時5分，坦帕灣海盜隊在佛羅里達州主場迎戰來自南加州的公羊隊。海盜隊志在衛冕本屆超級盃，主力四分衛是44歲的布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady），而公羊隊則是以33歲四分衛史塔福德（John Matthew Stafford）為首。布雷迪從2001年至今，在季後賽季46次先發，戰績35勝11敗，1801次傳球1135次傳接成功，成功率63%，累積推進1萬2720碼有85次達陣。史塔福德本季的責任，就是引領球隊回到主場爭奪超級盃，然而他在季後賽季只先發過4次，戰績1勝3敗，134次傳球87次傳接成功，成功率64.9%，累積推進1110碼有6次達陣。

當天下午6時30分，現年26歲的四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）領銜的坎薩斯城酋長隊 ，在主場迎戰25歲四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen）為首的水牛城比爾隊。這兩支球隊對決是團隊在攻擊端的角力；雙方在外卡階段共攻下89分，比爾隊在沒有失誤之下7次達陣，讓對手新英格蘭愛國者隊瞠目結舌；酋長隊則是在出賽匹茲堡鋼人隊時連續6次攻擊都得分。比爾隊此時復仇心切，因為2021年1月24日，以24比38向酋長隊稱臣，橫阻奪標路。

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