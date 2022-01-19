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場邊人語／公羊咩咩 紅雀氣憋

彭廣揚

NFL球場上，根本沒有雖敗猶榮這回事兒。

NFL於1月17日傍晚起進行第1回合第6場外卡賽事，由33歲四分衛史塔福德（John Matthew Stafford）帶領洛杉磯公羊隊，在位於南加州洛杉磯英格塢的「社會金融球場」（SoFi Stadium）主場迎戰亞里桑納紅雀隊。紅雀隊由24歲四分衛穆雷（Kyler Murray）領銜；公羊隊終場以34比11淨贏23分告捷。史塔福德在效力於底特律獅隊期間，3次季後賽先發都無功而返，當晚是首次代表公羊隊季後上陣，順利在現場7萬625名觀眾鼓譟下拿到職業生涯季後開門紅。

公羊隊最近一次在主場和同屬於國聯西區小組的紅雀隊交鋒是在2021年10月3日，主隊終場以30比23勝出。雙方歷年以來於例行賽和季後賽共交鋒87次，公羊隊戰績46勝39敗2和；兩隊在最近11次對陣，紅雀隊敗北10次。

史塔福德是NFL 2009年選秀狀元，這些年來一直揹著是否稱職的問號出場，當晚終於表現搶眼，累積傳球17次給5名隊友，其中13次成功，成功率達到76.47%，累積傳接距離202碼，最遠傳接距離41碼，沒有遭到攔截，僅遭到1次擒殺，在第1節和第3節共有2次達陣。他個人還6次持球衝鋒，累進22碼和有1次達陣，並且為3名隊友製造38次衝鋒機會累進140碼。史塔福德在例行賽季共有17次遭到攔截和30次被擒殺，其中遭攔截次數是NFL 32支球隊四分衛之中表現最差者。

穆雷是2019年選秀狀元，當晚表現荒腔走板，上半場傳球17次給隊友，其中7次成功，只推進28碼，第2節結束前7分鐘59分時，還有1次致命的傳球遭到攔截；他全場累積傳球34次給9名隊友，其中19次成功，成功率有55.88%，累積傳接距離137碼，最遠傳接距離23碼，2次遭到攔截，2次被擒殺，沒有達陣過。他個人2次持球衝鋒累進6碼，並且為3名隊友製造15次衝鋒機會只累進55碼。

史塔福德和6呎2吋隊友外接球員庫普（Cooper Kupp）合作無間；現年28歲的他在例行球季表現就是全聯盟最優，擁有17次先發，191次成為傳接對象145次接應成功，累積推進1947碼共有16次達陣的紀錄，他當晚出賽，7次成為傳球目標5次接應成功，累積推進61碼，有1次達陣，最遠傳接距離29碼。唯一的遺憾是，這是本季出賽18次以來，第2度單場接應成功次數只有5次。

公羊隊的5呎11吋外接球員小貝克漢（Odell Cornelious Beckham Jr.）表現尤其搶眼；現年28歲的他，當晚出賽時4次成為傳球目標4次都接應成功，累積推進54碼，有1次達陣首開紀錄，最遠傳接距離31碼。此外，他在下半場第3場還顯露1次40碼遠的「二傳」功夫。

NFL 洛杉磯 季後賽

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