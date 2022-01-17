場邊人語／虎嘯震天 突擊者腆
辛辛那提猛虎隊其實從2020年4月23日起，就在痴痴地等待。
屬於美國職業美式足球大聯盟(NFL)美國聯會北區小組，名列第4種子的辛辛那提猛虎隊，由25歲的四分衛布洛(Joseph Lee Burrow)領銜，於15日下午4時35分開始，在俄亥俄州戶外的「布朗球場」(Paul Brown Stadium Stadium)主場，冒著攝氏冰點氣溫迎戰由四分衛卡爾(Derek Dallas Carr)領軍的拉斯維加斯突擊者隊。猛虎隊主力四分衛布洛和突擊者隊四分衛卡爾兩人都沒有季後賽經驗。布洛於終場沒有讓創紀錄的6萬6277名捧場球失望，運用凌厲攻勢和隊友堅壁清野，以26：19 擊敗突擊者隊，繼續挺進季後賽第2回合。
這是猛虎隊等待31年以來，再度在季後賽小組回合和突擊者隊交鋒；1991年1月13日，猛虎隊作客洛杉磯突擊者隊，以10：20見負；當年1月6日在主場，猛虎隊是以41：14戰勝休士頓遊人隊，此後猛虎隊共有7次再也沒有能夠在季後賽第1回合闖關成功。
猛虎隊最近一次在主場和突擊者隊交鋒，是於2018年12月16日，猛虎隊在終場是以30：16勝出。雙方歷年以來於例行比賽和季後賽共交鋒34次，突擊者隊戰績21勝13敗。
布洛和隊友外接球員契斯(Ja'Marr Anthony Chase)合作無間；現年21歲的契斯，身高6呎1吋，在例行球季表現非常搶眼，擁有17次先發，累積推進1455碼13次達陣的紀錄，他在首次季後出賽，12次成為傳球目標9次接應成功，累積推進116碼，最遠傳接距離28碼，此外，他還有3次持球衝鋒累進23碼，最遠衝鋒距離15碼。
雙方全場各有4次踢射得分，至是大聯盟季後賽歷史紀錄。
布洛身高6呎4吋(193公分)，在愛阿華州中部出生，是俄亥俄州立大學和路易斯安納州立大學校友，是大聯盟2020年選秀的狀元，也是全隊打翻身仗核心。他在例行賽季出賽16場，戰績10勝6敗，累積傳球520次，其中366次成功，成功率70.4%，是全聯盟最佳成績，共推進4611碼，共有47次傳球達陣，19次遭到攔截，51次遭到擒殺(全聯盟最多)，最遠傳球距離82碼；此外，他還40次持球衝鋒，有2次得分累進118碼，最遠衝鋒距離12碼。
他首次在季後賽亮相，累積傳球34次給5名隊友，其中24次成功，成功率達到70.59 %，共推進244碼，有2次傳球達陣，沒有遭到攔截，2次遭到擒殺 ，最遠傳球距離29碼；此外，他還2次持球衝鋒，以及為5名隊友製造25次衝鋒機會累進85碼，最遠衝鋒距離15碼。
卡爾身高6呎3吋(190公分)，在北加州出生。例行賽季17場全勤，戰績10勝7敗，累積傳球成功率68.4%，共推進4804碼，共有23次傳球達陣。他的季後賽首途，累積傳球54次給8名隊友，其中29次成功，成功率53.70 %，共推進310碼，有1次傳球達陣，終場前遭到1次關鍵性攔截，3次遭到擒殺 ，最遠傳球距離26碼；此外，他還1次持球衝鋒，以及只為1名隊友製造13次衝鋒機會累進83碼，最遠衝鋒距離35碼。
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