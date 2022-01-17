場邊人語／虎嘯震天 突擊者腆

辛辛那提猛虎隊其實從2020年4月23日起，就在痴痴地等待。

屬於美國職業美式足球大聯盟(NFL)美國聯會北區小組，名列第4種子的辛辛那提猛虎隊，由25歲的四分衛布洛(Joseph Lee Burrow)領銜，於15日下午4時35分開始，在俄亥俄州 戶外的「布朗球場」(Paul Brown Stadium Stadium)主場，冒著攝氏冰點氣溫迎戰由四分衛卡爾(Derek Dallas Carr)領軍的拉斯維加斯突擊者隊。猛虎隊主力四分衛布洛和突擊者隊四分衛卡爾兩人都沒有季後賽 經驗。布洛於終場沒有讓創紀錄的6萬6277名捧場球失望，運用凌厲攻勢和隊友堅壁清野，以26：19 擊敗突擊者隊，繼續挺進季後賽第2回合。

這是猛虎隊等待31年以來，再度在季後賽小組回合和突擊者隊交鋒；1991年1月13日，猛虎隊作客洛杉磯突擊者隊，以10：20見負；當年1月6日在主場，猛虎隊是以41：14戰勝休士頓遊人隊，此後猛虎隊共有7次再也沒有能夠在季後賽第1回合闖關成功。

猛虎隊最近一次在主場和突擊者隊交鋒，是於2018年12月16日，猛虎隊在終場是以30：16勝出。雙方歷年以來於例行比賽和季後賽共交鋒34次，突擊者隊戰績21勝13敗。

布洛和隊友外接球員契斯(Ja'Marr Anthony Chase)合作無間；現年21歲的契斯，身高6呎1吋，在例行球季表現非常搶眼，擁有17次先發，累積推進1455碼13次達陣的紀錄，他在首次季後出賽，12次成為傳球目標9次接應成功，累積推進116碼，最遠傳接距離28碼，此外，他還有3次持球衝鋒累進23碼，最遠衝鋒距離15碼。

雙方全場各有4次踢射得分，至是大聯盟季後賽歷史紀錄。

布洛身高6呎4吋(193公分)，在愛阿華州中部出生，是俄亥俄州立大學和路易斯安納州立大學校友，是大聯盟2020年選秀的狀元，也是全隊打翻身仗核心。他在例行賽季出賽16場，戰績10勝6敗，累積傳球520次，其中366次成功，成功率70.4%，是全聯盟最佳成績，共推進4611碼，共有47次傳球達陣，19次遭到攔截，51次遭到擒殺(全聯盟最多)，最遠傳球距離82碼；此外，他還40次持球衝鋒，有2次得分累進118碼，最遠衝鋒距離12碼。

他首次在季後賽亮相，累積傳球34次給5名隊友，其中24次成功，成功率達到70.59 %，共推進244碼，有2次傳球達陣，沒有遭到攔截，2次遭到擒殺 ，最遠傳球距離29碼；此外，他還2次持球衝鋒，以及為5名隊友製造25次衝鋒機會累進85碼，最遠衝鋒距離15碼。

卡爾身高6呎3吋(190公分)，在北加州 出生。例行賽季17場全勤，戰績10勝7敗，累積傳球成功率68.4%，共推進4804碼，共有23次傳球達陣。他的季後賽首途，累積傳球54次給8名隊友，其中29次成功，成功率53.70 %，共推進310碼，有1次傳球達陣，終場前遭到1次關鍵性攔截，3次遭到擒殺 ，最遠傳球距離26碼；此外，他還1次持球衝鋒，以及只為1名隊友製造13次衝鋒機會累進83碼，最遠衝鋒距離35碼。