場邊人語／天公作美 美足搶盃

職業美式足球季後賽 ，有時天算不如人算。

屬於美國職業美式足球大聯盟(NFL)美國聯會東區小組的水牛城比爾隊，由25歲的四分衛艾倫(Joshua Patrick Allen)領銜，於15日晚間8時15分開始，在紐約上州 水牛城的「高點醫保球場」(Highmark Stadium)主場，迎戰名列第6種子，由智多星比利契克(William Stephen Belichick)出任總教練，現年23歲的四分衛瓊斯(Michael McCorkle Jones)主攻的新英格蘭愛國者隊。

這場比賽的亮點是，一方面驗證比爾隊四分衛艾倫，如今是否能夠善用既有4場季後比賽先發經驗，更有力地率隊爭奪年度總冠軍榮銜；同時觀察首次參加季後賽的愛國者隊四分衛瓊斯，是不是能夠在季後比賽臨場發揮正常，尤其是適時執行教練團攻擊指令。

艾倫身高6呎5吋(196公分)，在北加州出生，是懷俄明大學校友，有寒地作戰經驗，還是一名「臂能傳，腿善跑」主將，例行賽季17場全勤，戰績11勝6敗，累積傳球646次，其中409次成功，成功率63.3%，共推進4407碼，共有36次傳球達陣，15次遭到攔截，26次遭到擒殺，最遠傳球距離61碼；此外，他還122次持球衝鋒累進763碼，有6次衝鋒達陣，最遠衝鋒距離54碼。

瓊斯身高6呎3吋(190公分)，在佛羅里達州爺克森維爾出生，是阿拉巴馬大學校友，幾乎沒有風雪作戰經驗。例行賽季17場也是全勤，戰績10勝7敗，累積傳球521次，其中352次成功，成功率67.6%，共推進3801碼，共有22次傳球達陣，13次遭到攔截，28次遭到擒殺，最遠傳球距離75碼；此外，他還有44次持球衝鋒累進129碼，可惜沒有衝鋒達陣過，最遠衝鋒距離13碼。瓊斯遭到擒殺的次數，竟然高於傳球達陣的總數，這是愛國者隊的弱點。

這場比賽的結果，其實對於愛國者隊並不是非贏不可；愛國者隊本來在傳奇四分衛布雷迪 (Thomas Edward Patrick Brady) 離隊後，士氣渙散目標不明，然而由於瓊斯及時加盟而且表現稱職，迅速地為球隊給足力氣和加速復原。總教練比利契克當然不介意再次(第7次)奪得超級盃，只是平心而論，瓊斯的火候，還有很多進步的空間。

比爾隊最近一次在主場和愛國者隊交鋒，是於2021年12月6日，比爾隊在終場是以10：14認輸。雙方歷年以來於例行比賽和季後賽共交鋒124次，愛國者隊戰績77勝46敗1和。

15日比賽當天，場地的戶外溫度、有感低溫、東北風向、實際風速、風寒效應、能見距離、降雨可能、降雪可能， 濕滑程度和夜間照明，於是成為雙方施用長傳急攻和短傳寸進的終極考量。