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場邊人語／灰熊給力 灰狼不敵

彭廣揚

連續兩次主場賽事都是以116比108勝出，一次是淨贏金州勇士隊，另一次是取勝明尼蘇達灰狼隊。

NBA曼斐斯灰熊隊越戰越勇，於1月13日晚間在「聯邦快遞球場」（FedEx Forum）參加本季第44場、主場第16場比賽，迎戰明尼蘇達灰狼隊，地主隊當晚領先時間僅有12分鐘42秒，客隊掌控優勢有29分鐘48秒，雙方平手時間有5分鐘30秒，8次平手9次相互領先。灰熊隊3名先發球員得分都為兩位數，總共57分，灰狼隊也有3名先發球員的得分是雙位數，而且共收獲84分。

不過，灰熊隊5名替補球員之中也有2人得分都為兩位數，總共進帳48分；灰狼隊5名替補球員之中則沒有人得分達兩位數，總共只增添13分。灰狼隊48次嘗試三分球有15次破網，命中率為31.3%，而灰熊隊有32次嘗試三分球只有8次破網，命中率為25%；雙方得分差距最多達到10分，灰狼隊有18次失誤丟掉23分，對手則有14次失誤損失9分。

灰熊隊和灰狼隊上次交鋒是2021年11月20日在灰狼隊主場，灰熊隊以95比138慘敗。

灰狼隊在上半場還以53比60落後，然而第3節反攻拿下37分，雙方在終場前1分47秒還以106比106平手，之後灰熊隊以罰球、跳投和三分球得分一路領先，而以116比108歡喜終場，拿到開年之後第7次連勝，也是例行賽季第30次捷報。

灰狼隊面對防疫相關影響，動用3名總教練和運用6種先發陣容，卻是自2021年12月26日以來連續11場獲勝，創下球隊連勝紀錄；該隊在2021年10月20日起開季後，前8場賽事就有2次2連勝。此外，由11月28日到12月6日之間，以及12月9日到17日之間，曾經2次上演5連勝。

其實，灰狼隊自從11月28日以來，就是NBA最炙手可熱的隊伍，在團隊得分差距、進攻籃板球、籃板球總數、抄截總數、防守火鍋項目都領先群倫。灰狼隊戰績目前在西區只落後於鳳凰城太陽隊的31勝9敗以及金州勇士隊的30勝11敗。

灰狼隊的6呎3吋組織後衛莫蘭特（Temetrius Jamel Morant）是2019年6月20日選秀榜眼，於當年10月23日加入職籃之後，曾經獲選為2019-20球季最佳新人，並於2021年5月26日季後出戰猶他爵士隊時單場獨得47分；他也是NBA史上最年輕的球員能夠球隊連勝10場期間場均得分至少25分。

莫蘭特本季單場最低得到2分，最多41分；31次出賽戰績19勝12敗，有5次「兩雙」，他目前場均得到24.6分6.8次助攻5.8個籃板球，是聯盟僅有的5名球員平均每場賽事至少得到24分6次助攻和5個籃板球。

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