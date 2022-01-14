場邊人語／左投技優 屆齡退休

●剛於1月7日歡慶38歲生日的左投列斯特（Jonathan Tyler Lester），12日選擇退休 。

列斯特身高6呎4吋，2006年6月10日經由業餘選秀程序代表波士頓紅襪隊加入MLB。他於2002年6月7日參加業餘選秀，同年8月13日拿到紅襪隊第1份合同，2007年、2008年、2009年和2013年都續約，然而卻於2014年7月31日被交易到奧克蘭 運動家隊，同年12月10和芝加哥小熊隊簽訂為期6年總價1億5500萬元的厚約。2020年10月31日小熊隊無意續約，2021年1月18日轉而和華盛頓國民隊短期合作，當年7月30日國民隊將他交易到聖路易紅雀隊。

生於華盛頓州塔可瑪（Tacoma）的列斯特征戰大聯盟16個球季，其中9年在美聯、7年在國聯；總共效力過5支球隊，5次當選全明星，先後代表過2支球隊（紅襪隊和小熊隊）勇奪3次年度總冠軍。他在22歲時出任大聯盟投手，先發15場81.1局，場均防禦率4.76，累積三振對方60次，戰績7勝2敗，勝率.778；他在37歲時告別大聯盟投手板，先發12場66局，場均防禦率4.36，累積三振對方40次，戰績4勝1敗，勝率.800。

列斯特在例行賽季總共出賽452場2740局，只有一場不是先發，場均防禦率3.66，累積三振2488次，送出892次四壞球，遭擊出2610支安打，戰績200勝117敗，勝率.631。列斯特在2021年9月20日於客場代表紅雀隊以77球先發6局，終場以5比2告捷，紅雀隊拿到9連勝。

他在例行賽季有11個球季曾先發32場，有1年先發31場，還有12次勝投數達到雙位數。

職業棒球先發投手的300勝是大聯盟重要指標，也是球星的難得榮譽；伴隨著大聯盟賽是投手調度和分工的新常態，投手個人生涯200勝已經逐漸可望不可及，至於300勝的強投，譬如「火箭人」右投克萊門斯（William Roger Clemens）、右投麥道斯（Gregory Alan Maddux）、左投葛拉文（Thomas Michael Glavine）、左投手強森（Randall David Johnson），今後只能往事回憶中。列斯特選擇在標竿處結束，意義深遠。

列斯特的可貴之處，是他每次隨隊晉級季後賽 之後越戰越勇。他在大聯盟季後賽季總共出賽26場154局，只有4場不是先發，場均防禦率2.51，累積三振133次，沒有送出過四壞球，遭擊出117支安打15次全壘打，戰績9勝7敗，勝率.563。

2013年10月23日，紅襪隊在主場以8比1狂電紅雀隊，28日再於客場以3比1勝出，勝利投手都是列斯特。