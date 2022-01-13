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場邊人語／球隊奪魁 主將無悔

彭廣揚

●他終於代表喬治亞大學隊戰勝阿拉巴馬大學隊。

他就是在喬治亞州土生土長，現年23歲的喬治亞大學隊四分衛班奈特（Stetson Bennett IV）。

1月10日晚間，年度美國大學校際美式足球聯賽年度總冠軍（College Football Playoff National Championship）大賽在印第安那州印第安納亞波里斯進行。喬治亞大學上半場慢熱，以6：9落後，第4節發動猛攻，終場以33：18高奏凱歌。

阿拉巴馬大學隊和喬治亞大學隊都來自「東南14校聯盟」（The Southeastern Conference）。阿拉巴馬大學隊四分衛楊恩（Bryce Christopher Young）是這個運動聯盟第33位「海斯曼獎盃」（Heisman Memorial Trophy）得主。

過去8年的美國大學校際美式足球聯賽年度總冠軍大賽中，阿拉巴馬大學隊曾於2016年、2018年和2021年三屆封王；克萊門森大學隊於2017年、2019年兩度稱王；俄亥俄州立大學各有一次凱旋和落敗的經驗，喬治亞大學隊則於2018年1月8日於延長賽以23：26惜敗於阿拉巴馬大學隊。

身高6呎1吋的跑鋒沃克（Herschel Junior Walker）現年59歲，是喬治亞大學美式足球隊永遠的驕傲，他在校3個球季33次出賽994次衝鋒，累進5259碼49次衝鋒達陣，還有26次成功傳接，累進243碼有3次達陣，1982年大三時當選美國大學美式足球年度最佳運動員，成為「海斯曼獎盃」得主。41年以來，喬治亞大學一直期待另一位沃克出現。

班奈特身高5呎11吋，在這場整個球季最重要的比賽之中，有28分鐘29秒發動攻擊，20次是第一當和56波攻勢，26次傳球給9名隊友，17次完成傳接，累積推進224碼，第4節有2次傳球達陣，並且自己有8次持球衝鋒，並為隊友懷特（Zamir White）製造13次帶球衝鋒機會，累積推進84碼和有1次達陣。他的適時優異表現，使他成為大賽攻擊端最有價值球員（Offensive MVP of the CFP Championship Game）。

楊恩的成績單其實並不難看，有31分鐘31秒掌握球權，22次是第一當和85波攻勢，57次傳球給8名隊友，35次完成傳接，累積推進369碼，1次傳球達陣，但是有2次影響深遠的被攔截。他自己有4次持球衝鋒可惜不進則退43碼，為隊友羅賓森（Brian Robinson Jr.）製造22次帶球衝鋒機會，累積推進68碼。

班奈特在本球季是最讓阿拉巴馬大學隊傷腦筋的對手，他於2021年12月4日締造3項個人紀錄—單場48次傳球29次成功累積推進340碼。

楊恩和班奈特都還有繼續在大學聯賽競爭的資格，然而他們對於前途選擇守口如瓶；不過，目前篤定的是，他們下次再見可能就是年度選秀活動。

足球 俄亥俄州 喬治亞州

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