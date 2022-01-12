場邊人語／晉級季後 底子要厚

球隊短兵相接，球迷目不暇給。

NFL於1月15日起展開季後賽 ，第1回合外卡賽事由美聯和國聯各自安排3場比賽；田納西泰坦隊和綠灣包裝工隊在首個回合以逸代勞，泰坦隊在第2回合出賽拉斯維加斯突擊者隊和辛辛那提猛虎隊的勝者，包裝工隊則是在第2回合出賽洛杉磯 公羊隊和亞里桑納紅雀隊的勝者。（本文所有賽程時間以美東時間為主）。

15日下午4時35分，第4種子辛辛那提猛虎隊在主場迎戰擅長防守的拉斯維加斯突擊者隊。猛虎隊主力四分衛布洛（Joseph Lee Burrow）和突擊者隊四分衛卡爾（Derek Dallas Carr）都缺乏季後賽經驗。猛虎隊的外接員契斯（Ja'Marr Anthony Chase）雖是新鮮人，然而整個球季表現搶眼，17次先發128次成為傳球目標81次接應成功，累積推進1455碼有13次達陣。

當晚8時15分，第3種子水牛城比爾隊在主場迎戰第6種子新英格蘭 愛國者隊。比爾隊主力四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen）有4場季後賽先發經驗，戰績勝負各半，有5次達陣累積推進1081碼；愛國者隊四分衛瓊斯（Michael McCorkle Jones）是首次參加季後賽，他在例行賽季17次先發521次傳球352次傳接成功，累積推進3801碼有22次達陣。這場比賽除了以四分衛對決為主軸，愛國者隊久經沙場的總教練比利契克（William Stephen Belichick）如何調度卻是最大變數。

16日下午1時，第2種子坦帕灣海盜隊在主場迎戰第7種子費城老鷹隊。志在衛冕的海盜隊主力四分衛布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady）個人這次的挑戰是如何發展和運用嶄新傳接對象，而老鷹隊四分衛赫茲（Jalen Alexander Hurts）根本沒有季後賽經驗，他在例行賽季15次先發432次傳球265次傳接成功，累積推進3144碼有16次達陣。

16日下午4時30分，第3種子達拉斯牛仔隊在主場迎戰第6種子舊金山四九人隊。牛仔隊傳接對象選擇多，並且擅長勤沙擒殺對方四分衛，牛仔隊的四分衛普瑞斯柯特（Rayne Dakota Prescott）有3場季後賽先發經驗，戰績1勝2負，有5次達陣累積推進794碼。而四九人隊四分衛人選可能還是蓋羅波洛（James Garoppolo），他有4場季後比賽3場先發經驗，戰績2勝1負，有2次達陣累積推進427碼。

16日晚間8時15分，第2種子坎薩斯城酋長隊在主場迎戰第7種子匹茲堡鋼人隊。酋長隊26歲四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）和鋼人隊39歲四分衛羅斯里斯伯格（Benjamin Todd Roethlisberger）這次對決，從此成為絕響。

17日晚間8時15分，第4種子洛杉磯公羊隊在主場迎戰第5種子亞里桑納紅雀隊。公羊隊期望在33歲四分衛史塔福德（John Matthew Stafford）領軍下，不僅戰勝紅雀隊24歲的四分衛穆雷（Kyler Murray），而且成為第2支在主場勇奪超級盃的球隊。