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約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

場邊人語／獅威重現 綠灣再見

彭廣揚

●在例行賽季第18周的賽程，底特律獅隊終於又在終場前1分鐘54秒時衝鋒達陣和一記27碼處射門喜嘗勝果。

可是，如此出彩的表現，伴隨著佛羅里達傑克森維爾美洲虎隊傳來的26比11擊敗小馬隊的捷報，獅隊將在NFL年度選秀活動錯失欽點狀元的機會，只能圈點探花。

底特律獅隊賽前以2勝13敗1和的戰績，在NFL國聯北區小組墊底，該隊已經連續4個球季都在小組吊車尾，於9日午後由27歲的四分衛高夫（Jared Thomas Goff）領軍，於密西根州底特律的「福特球場」（Ford Field）迎戰來自同一聯會和小組、由38歲四分衛羅傑斯（Aaron Charles Rodgers）領銜的綠灣包裝工隊。雖然主隊本季輸多贏少，當天捧場觀眾仍然有5萬6735人，獅隊四分衛高夫和22歲外接球員布朗（Amon-Ra Julian Heru J. St. Brown）、27歲外接球員雷蒙（Kalif Raymond）密切合作，終場以37比30逆轉擒伏對手。

底特律獅隊最近一次對抗包裝工隊傳出捷報，是2018年12月30日在威斯康辛州綠灣客場。雙方歷年來交手185次，其中7次平手，獅隊只有73次勝出。

布朗身高6呎，是南加大校友，10次成為傳球對象8次傳接成功，累進109碼最遠傳接距離28碼有1次達陣，已經連續3場比賽都有傳接達陣貢獻；雷蒙身高5呎8吋，5次成為傳球對象4次傳接成功，累進101碼最遠傳接距離75碼有1次達陣。布朗以新鮮人的身分，創寫單季17次出賽9次先發累積推進912碼的隊史紀錄。

高夫身高6呎4吋，當天累積傳球30次，其中21次成功，準確率70%，共推進238碼，有2次傳球達陣沒有遭到攔截1次被擒殺，最遠傳接距離36碼；此外，獅隊總共有26次持球衝鋒累進99碼，有1次衝鋒達陣。羅傑斯只有上半場在陣，累積傳球18次，其中14次成功，準確率77.78%，共推進138碼，有2次傳球達陣，最遠傳接距離29碼，沒有被攔截但是3次遭到擒殺；此外，他還有1次持球衝鋒累進7碼，沒有衝鋒達陣過。

底特律獅隊上次在例行賽季取得10場以上勝利是2014年球季，戰績11勝5敗。該隊在2008年例行賽季曾經留下例行賽季16場比賽全部敗北的紀錄，2009年的戰績也不過2勝14敗，今年是和2019年的3勝12敗1和戰績相似。

綠灣包裝工隊5次參加超級盃榮獲過4次年度總冠軍，最近一次是在2010年2月6日。包裝工隊最近4個球季連續有4次13勝紀錄；該隊自從1996年球季以來，曾經有過6次單季13勝3敗的紀錄。

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