場邊人語／酋長馴馬 牛仔鷹趴

球隊有始有終，球迷寄望由衷。

美國職業美式足球 大聯盟(NFL)於1月8日進行兩場比賽，坎薩斯城酋長隊在客場以28：24擊敗丹佛野馬隊，成為大聯盟史頁之中第五支球隊，連續四個球季，每個球季至少獲勝12場，達拉斯牛仔隊曾經於1992年到1995年之間創協過類似紀錄。牛仔隊當天也是在客場，以51：26大破費城 老鷹隊，拿到自從2016年以來首次單季12勝；這是牛仔隊歷年來，和老鷹隊交手126次第72次凱旋而歸，也是由2020年12月27日起第3次連勝。

在大聯盟美國聯會區區小組戰績領先的坎薩斯城酋長隊，和在相同小組墊尾的丹佛野馬隊，於1月8日午後2時30分起，在科羅拉多州丹佛戶外的「給力球場」(Empower Field)對陣。酋長隊是由現年26歲的四分衛馬霍姆斯(Patrick Lavon Mahomes II)領銜，野馬隊是以現年25歲四分衛洛克(Paul Andrew Lock)擔任攻擊發號手，這是他在本季第3次先發。

馬霍姆斯表現搶眼，全場累積傳球44次給9名隊友，其中27次成功，成功率達到61.36%，累積傳接距離270碼，最遠傳接距離44碼，沒有遭到攔截，有2次達陣。他個人還9次持球衝鋒累進54碼。洛克的表現相對有明顯落差，全場累積傳球24次給6名隊友，其中12次成功，成功率有50%，累積傳接距離162碼，最遠傳接距離31碼，沒有遭到攔截，沒有達陣。他個人4次持球衝鋒累進35碼。

野馬隊已經連續輸給酋長隊13次。

在國家聯會東區小組戰績領先的達拉斯牛仔隊，和在同組排名第2的費城老鷹隊，於1月8日晚間8時15分起，在賓州費城的「林肯金融球場」(Lincoln Financial Field)冒著低溫對抗。老鷹隊是由現年25歲的四分衛閔謝爾(Gardner Flint Minshew II)領銜，牛仔隊則是以現年28歲的四分衛普瑞斯柯特(Rayne Dakota Prescott)擔任攻擊發起人。

牛仔隊賽後在13天之內2場球賽得分都至少有50分而且告捷。普瑞斯柯特這晚表現出色，在全場3節比賽都以傳接建功，累積傳球27次給8名隊友，其中21次成功，成功率達到77.78%，累積傳接距離295碼，最遠傳接距離37碼，沒有遭到攔截，有5次達陣。他個人還32次為隊友製造持球衝鋒機會累進171碼。他在本場比賽完成單季第37次傳接達陣，雖然沒有超越同隊前輩四分衛羅莫(Antonio Ramiro Romo)於2007年10月8日創寫的單場6次傳接達陣紀錄，可是比下羅莫當年總共36次達陣的佳績。

普瑞斯柯特的隊友–26歲的跑鋒艾略特(Ezekiel Elliot)，個人18次持球衝鋒累進87碼，最遠距離26碼。他是負傷在這場寫下單季衝鋒累進超過1000的紀錄。牛仔隊在本季已經由22名隊員完成各次達陣，這種表現在大聯盟僅見。

老鷹隊仍然受困於疫情 ，有多達16名先發球員缺席，閔謝爾第2次先發上場(上次是對抗紐約噴射機隊)的表現，全場累積傳球33次給6名隊友，其中19次成功，成功率有57.58%，累積傳接距離186碼，最遠傳接距離36碼，有1次遭到攔截，有2次達陣。他個人5次持球衝鋒累進10碼。