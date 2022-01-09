場邊人語／籃網做莊 公鹿頂撞

密爾瓦基公鹿隊衛冕年度總冠軍的志向不變。

布魯克林籃網隊於1月7日晚間，在紐約市 「巴克萊中心」(Barclays Center)，參加本季第20次主場比賽迎戰公鹿隊，地主隊當晚雖然有4名球員得分為兩位數，可是客隊也有6名球員的得分是雙位數，而且先發球員全部收穫成雙。籃網隊92次出手投籃共有42次破網，命中率為45.7%， 全場僅有27次嘗試三分球其中6次破網，命中率低到22.2%，而公鹿隊96次出手投籃共有44次破網，命中率為45.8%，還有45次嘗試三分球有17次破網，命中率為37.8%；雙方2次戰成平手，得分差距最多達到24分，籃網隊壓根兒就沒有領先過，主隊和客隊各有10次失誤。籃網隊在當晚是以109：121飲恨。

其實，當晚的主場賽事，終場的計分板只能部分地反映1萬7732名現場球迷失望。籃網隊曾經有2分鐘52秒繳白卷，客隊掌控領先優勢足足有46分鐘50秒，雙方平手時間有1分鐘13秒。籃網隊在前3節都落後，上半場就以49：60落後，第4節雖然動用10名球員共進帳29分，可是終場前8分鐘15秒時，客隊以104：88遙遙領先勝負已定。

雙方最近一次在紐約市現場較量，是於2021年6月17日晚間，在季後賽第2回合第7戰，公鹿隊以115：111告捷，籃網隊的杜蘭特( Kevin Durant)單場得到48分。

籃網隊在7日這場比賽仍然接著上演球星厄文 (Kyrie Irving)缺席的局面，所以臨場只有調派3名前鋒和2名得分後衛先發；現年32歲的哈登(James Harden)職司得分後衛，在澳洲 出生的6呎1吋組織後衛米爾斯(PatrickMills) 為組織後衛，身高6呎5吋，原來擔任組織後衛的杜克(David Duke) 擔任小前鋒，身高6呎11吋的克萊斯頓(Nicolas Claxton)和6呎10吋的杜蘭特扮演大前鋒。杜蘭特收穫29分9個籃板球7次助攻，哈登得到16分9個籃板球7次助攻，克萊斯頓攻下14分6個籃板球1次助攻。

公鹿隊也鬧人手荒，排出的陣容由大前鋒「字母哥」安戴昆托波(Giannis Antetokounmpo)領銜，搭配2名小前鋒—身高6呎7吋的米道頓(James Middleton) 和身高6呎8吋的諾拉 (Jordan Nwora)，加上身高6呎10吋的中鋒波提斯(Bobby Portis)和身高6呎4吋的得分後衛馬修斯(Wesley Matthews)。

安戴昆托波出場26分鐘47秒，三分球5投2中，還有7個防守籃板球9次助攻，得到兩隊最高的31分。波提斯上陣32分鐘2秒，三分球5投2中，5次罰球全部命中，有12個籃板球2次助攻，得到25分。米道頓上場30分鐘2秒，三分球9投5中，有6個防守籃板球5次助攻2次抄截，得到20分。

公鹿頂撞籃網，新的常態？