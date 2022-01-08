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場邊人語／尼克絕殺 綠衫氣炸

彭廣揚

慢熱、後追、逆轉、壓哨、擦板、絕殺，那夜在紐約市麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden），豈止是終場瘋狂而已！

波士頓塞爾蒂克隊於1月6日在「世界最著名的競技場館」（The World's Most Famous Arena）本季第20次客場比賽挑戰紐約尼克隊，地主隊當晚雖然有4名球員得分達兩位數，可是客隊也有4名球員的得分是雙位數。尼克隊36次嘗試三分球有18次破網，命中率達到50%，而塞爾蒂克隊有45次嘗試三分球只有17次破網，命中率為37.8%；雙方3次戰成平手和相互領先，得分差距最多達到25分，尼克隊有8次失誤，對手則有12次失誤。

其實，當晚的主場賽事尼克隊領先時間僅有1分鐘3秒，客隊掌控優勢有44分鐘36秒，雙方平手時間有2分鐘22秒。

尼克隊在終場前0.1秒，憑藉30歲得分後衛巴克斯（Alec Burks）前場發球，由21歲加拿大籍左撇得分後衛巴瑞特（Rowan Alexander Barrett Jr.）在右翼距離籃圈25英尺處，成功地壓哨投進一記擦板三分球而以108比105逆轉勝出，拿到開年之後首次主場2連勝，也是例行賽季第19次捷報。

由於受到各種原因影響，尼克隊至今39場次已經啟用13名球員先發，塞爾蒂克隊則有11名球員先發。尼克隊現年28歲、來自法國國家隊的得分後衛佛耶（Evan Mehdi Fournier）以及現年30歲的得分後衛巴克斯在場應戰次數最多，客隊則以現年27歲的組織後衛史馬特（Marcus Osmond Smart）先發登場出戰次數最多。

巴瑞特是杜克大學校友，是2019年大聯盟選秀的第3名；他在加入尼克隊之後已經出賽160場；這個例行賽季先發出戰32場，單場最多獲得過35分，平均投籃命中率為40.5%，三分球命中率為33.3%。然而6日的比賽雖然上場33分鐘20秒，卻沒有作為，15次出手投籃有4次得分，命中率為26.7%，三分球4投2中，命中率達到50%，罰球4投3中，全場共得到13分，其中第4節4分，3個籃板球6次助攻。

本來當晚比賽最搶眼表現來自佛耶，他在陣41分鐘55秒，25次出手投籃有15次得分，命中率達到60%，三分球14投10中，命中率達到71.4%，罰球3投1中，全場共得到41分，刷新個人生涯單場得分紀錄，以及打平球隊史上J.R.Smith單場最多次三分球得分紀錄。他在第4節得到13分，其中包括3次三分球破網，全場還有8個籃板球2次助攻2次抄截1次火鍋。

養兵千日，用兵此時。只爭當下，熱愛麥迪遜花園廣場的球迷明白。

巴瑞特 紐約市 波士頓

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