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場邊人語／叔姪佳運 職籃躋進

彭廣揚

●有準備者還是只能伺機而動。

洛杉磯快艇隊於1月4日和替補得分後衛孟恩（Xavier Moon）再續10天短約，以便調節由於受到疫情影響造成的人手荒。快艇隊於2021年12月26日和孟恩首次簽訂10天短約救急；孟恩身高6呎2吋，現年27歲。

該球隊自從12月21日以來，還簽下另外3名球員及時助陣，包括身高6呎9吋的大前鋒懷特（Moses Anthony Wright）、身高6呎6吋的31歲小前鋒伊尼斯（James Ennis III）和身高6呎9吋的24歲大前鋒蓋博（Wenyen Gabriel）。

懷特於2021年12月22日在NBA首次亮相；伊尼斯是長灘加州州立大學校友，早在2014年10月29日就代表邁阿密熱火隊登上大聯盟，至今7年之間遊走過大聯盟9支球隊392次出賽，場均20.4分鐘得到6.7分。蓋博來自非洲東北部的蘇丹，是肯塔基大學校友，於2019年10月23日代表沙加緬度隊登上NBA，至今54次出賽，只有1次先發，場均9.4分鐘得到2.7分。

孟恩的救急角色，主要是由於替補得分後衛傑克森（Reginald Shon Jackson）因防疫健康協議而缺席。傑克森現年31歲，生於義大利，身高6呎2吋，本季出賽34次，場均32.3分鐘得到16.9分，有3.4次防守籃板球4.1次助攻和0.7次抄截。

孟恩並非「籃球名校」出身，畢業後也無緣經由年度選秀活動，只有遠赴法國、加拿大和以色列等地尋職。他於2021年12月27日在NBA例行賽對抗布魯克林籃網隊時首次亮相；他當天替補上場12分鐘，2次出手投籃1次命中得到2分，有1次防守籃板球1次助攻和1次抄截。

從2021年12月2日到2022年1月3日之間，快艇隊有5次出賽，其中安排孟恩4次替補出場，戰績2勝2負，最多上場時間有26分鐘7秒，最短有10分鐘40秒，單場最多得到13分。總共在4場比賽之中，平均上場16.8分鐘，投籃命中率36.7%，三分球命中率12.5%，還沒有罰球經驗，場均5.8分，還有2.3次籃板球1.5次助攻和1.3次抄截。

時光倒回到15年前，也就是2007年11月6日，在威斯康辛州密爾瓦基客場，孟恩的叔叔（Jamario Raman Moon）也是在預備部隊折騰多時之後，終於代表多倫多暴龍隊替補大前鋒身分躋身NBA，當晚他上場14分鐘6秒，3出手投籃都落空，憑藉罰球得到1分，有4次防守籃板球。

在大聯盟職籃的舞台上，短線合約強調救急，長期合作則為互利。

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