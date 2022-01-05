場邊人語／大班功成 淚別鋼城

這天晚間在賓州 匹茲堡主場，「大班」（Big Ben）第92次率隊凱旋，並且為球隊保持本季以外卡身分晉級的盼望，他在賽後悄然離場，一起帶走自從2004年9月19日起經歷248場身穿鋼人隊7號球衣的回憶。

隸屬NFL 美聯北區小組的匹茲堡鋼人隊和在相同小組排名墊底的克里夫蘭布朗隊，1月3日在賓州「亨氏球場」（Heinz Field）較量。這是NFL在2022年首次周一夜戰，也是鋼人隊2021-22例行賽季最後一次主場出賽。

鋼人隊是由將於3月2日年滿40歲的四分衛羅斯里斯伯格（Benjamin Todd Roethlisberger）領銜，布朗隊則是以現年26歲四分衛梅爾菲德（Baker Reagan Mayfield）擔任攻勢發起人。兩隊第1節都沒有開張，鋼人隊於第2節結束前10分鐘39秒，由羅斯里斯伯格傳球給外接球員強森（Diontae Lamarcus Johnson）首開紀錄，這次傳接過程可能就是「大班」在主場告別的停格畫面。此外，鋼人隊的30歲踢球員包士維（Christopher Lynn Boswell）於第2、第3和第4節共有4次，先後從22碼、30碼、50碼和48碼處攻門得分，協助主隊於終場以26比14贏得本球季第8場勝利。

這場賽事吸引6萬3624名球迷甘冒低溫 捧場，作東的鋼人隊全場有34分鐘55秒掌控球權，在第1節和第2節，就分別控球10分鐘17秒和11分鐘26秒，可是布朗隊於第4節控球9分鐘6秒，鋼人隊卻僅有5分鐘54秒。主隊3次遭判罰損失25碼，客隊則有5次遭判罰損失45碼。

當晚鋼人隊的守備及時發揮，共擒殺布朗隊9次，其中27歲防守球員瓦特（Trent Jordan Watt）個人就有4次，創下本季個人最佳紀錄。瓦特身高6呎4吋，本季出賽14場有4場缺乏擒殺紀錄。鋼人隊也留下最近5年以來再見球隊單場至少有5次擒殺和5次拍掉傳球（Batted Pass）。

羅斯里斯伯格當晚表現平平，累積傳球46次給7名隊友，其中34次成功，成功率僅有52.17%，累積傳接距離只有123碼，有1次傳接達陣1次遭到攔截2次被擒殺，最遠傳接距離13碼。在大聯盟的記載之中，羅斯里斯伯格因此刷新了個人單場「傳球多累進少」的紀錄。

梅爾菲德的傳球和布朗隊的衝鋒攻擊，當晚都受制於對方防守。梅爾菲德在第2節一度連續10次無法完成傳接，這也是本季NFL賽事僅見。他全場累積傳球38次給9名隊友，其中16次成功，成功率低到42.11%，累積傳接距離有185碼，有2次傳接達陣2次遭到攔截9次被擒殺，最遠傳接距離39碼。此外，他曾經為3名隊友製造18次衝鋒機會累進77碼，加上他也持球衝鋒，全隊收穫93碼。然而鋼人隊的23歲跑鋒哈瑞斯（Najee Jerome Harris），28次持球衝鋒個人就累積推進188碼。哈瑞斯本季已經有21.5次擒殺紀錄。大聯盟的單季紀錄是由紐約巨人隊的史特拉漢（Michael Anthony Strahan）於2001創寫的22.5次。