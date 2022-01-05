我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

場邊人語／大班功成 淚別鋼城

彭廣揚

這天晚間在賓州匹茲堡主場，「大班」（Big Ben）第92次率隊凱旋，並且為球隊保持本季以外卡身分晉級的盼望，他在賽後悄然離場，一起帶走自從2004年9月19日起經歷248場身穿鋼人隊7號球衣的回憶。

隸屬NFL美聯北區小組的匹茲堡鋼人隊和在相同小組排名墊底的克里夫蘭布朗隊，1月3日在賓州「亨氏球場」（Heinz Field）較量。這是NFL在2022年首次周一夜戰，也是鋼人隊2021-22例行賽季最後一次主場出賽。

鋼人隊是由將於3月2日年滿40歲的四分衛羅斯里斯伯格（Benjamin Todd Roethlisberger）領銜，布朗隊則是以現年26歲四分衛梅爾菲德（Baker Reagan Mayfield）擔任攻勢發起人。兩隊第1節都沒有開張，鋼人隊於第2節結束前10分鐘39秒，由羅斯里斯伯格傳球給外接球員強森（Diontae Lamarcus Johnson）首開紀錄，這次傳接過程可能就是「大班」在主場告別的停格畫面。此外，鋼人隊的30歲踢球員包士維（Christopher Lynn Boswell）於第2、第3和第4節共有4次，先後從22碼、30碼、50碼和48碼處攻門得分，協助主隊於終場以26比14贏得本球季第8場勝利。

這場賽事吸引6萬3624名球迷甘冒低溫捧場，作東的鋼人隊全場有34分鐘55秒掌控球權，在第1節和第2節，就分別控球10分鐘17秒和11分鐘26秒，可是布朗隊於第4節控球9分鐘6秒，鋼人隊卻僅有5分鐘54秒。主隊3次遭判罰損失25碼，客隊則有5次遭判罰損失45碼。

當晚鋼人隊的守備及時發揮，共擒殺布朗隊9次，其中27歲防守球員瓦特（Trent Jordan Watt）個人就有4次，創下本季個人最佳紀錄。瓦特身高6呎4吋，本季出賽14場有4場缺乏擒殺紀錄。鋼人隊也留下最近5年以來再見球隊單場至少有5次擒殺和5次拍掉傳球（Batted Pass）。

羅斯里斯伯格當晚表現平平，累積傳球46次給7名隊友，其中34次成功，成功率僅有52.17%，累積傳接距離只有123碼，有1次傳接達陣1次遭到攔截2次被擒殺，最遠傳接距離13碼。在大聯盟的記載之中，羅斯里斯伯格因此刷新了個人單場「傳球多累進少」的紀錄。

梅爾菲德的傳球和布朗隊的衝鋒攻擊，當晚都受制於對方防守。梅爾菲德在第2節一度連續10次無法完成傳接，這也是本季NFL賽事僅見。他全場累積傳球38次給9名隊友，其中16次成功，成功率低到42.11%，累積傳接距離有185碼，有2次傳接達陣2次遭到攔截9次被擒殺，最遠傳接距離39碼。此外，他曾經為3名隊友製造18次衝鋒機會累進77碼，加上他也持球衝鋒，全隊收穫93碼。然而鋼人隊的23歲跑鋒哈瑞斯（Najee Jerome Harris），28次持球衝鋒個人就累積推進188碼。哈瑞斯本季已經有21.5次擒殺紀錄。大聯盟的單季紀錄是由紐約巨人隊的史特拉漢（Michael Anthony Strahan）於2001創寫的22.5次。

NFL 賓州 低溫

上一則

澳網／約克維奇免打疫苗 引爆「特權爭議」墨瑞也不滿

下一則

網球／獲准免打疫苗 約克維奇將出戰澳網拚第10冠

延伸閱讀

NFL專欄／四分衛不上不下 聖徒尷尬

NFL專欄／四分衛不上不下 聖徒尷尬
NFL將台灣納入中國 洛台僑團提四大訴求譴責

NFL將台灣納入中國 洛台僑團提四大訴求譴責
NFL將台灣列為中國一部分 洛台僑團抗議提四大訴求

NFL將台灣列為中國一部分 洛台僑團抗議提四大訴求
場邊人語／比分略差 終場絕殺

場邊人語／比分略差 終場絕殺

熱門新聞

北美職業冰球聯盟NHL禁止球員參加北京冬季奧運。（路透）

NHL不參加北京冬奧 球員不滿：連選擇權都不給

2021-12-30 03:53
北美職業冰球NHL溫哥華加人隊一位球迷（左）發現一名球隊人員（右）頸部長痣，懷疑是癌，沒想到提醒就醫的舉動救了他一命。（圖取自twitter.com/Canucks）

球迷見痣疑癌提醒就醫 NHL球隊人員找到恩人致謝

2022-01-03 16:11
在巴西里約奧運會上因為一句「我已經使出了洪荒之力」爆紅的仰泳選手傅園慧，因未能達到奧運「A標」而無緣東奧。（取材自央視、微博）

游泳／洪荒少女整牙了 傅園慧被讚「美成劉詩詩」

2021-12-29 21:14
北京首鋼隊球員林書豪。(新華社)

林書豪坎坷2021還沒結束 CBA只得2分 寫個人新低

2021-12-31 03:36
林書豪繳出22分、8助攻表現，但比賽關鍵時刻仍被教練團「棄用」。（Getty Images）

籃球／地位不保？林書豪攻22分仍不被信任 末節坐板凳

2022-01-03 00:37
年僅18歲的女子自由式滑雪好手谷愛凌。Getty Images

北京冬奧 法新社點名5位最受矚目運動員

2022-01-03 17:10

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天