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場邊人語／紅雀輕唱 牛仔敗仗

彭廣揚

●回家的感覺真好。

在NFL國聯東區小組戰績領先的達拉斯牛仔隊和西區小組排名第2的亞里桑紅雀隊，1月2日午後在德州阿靈頓的「美國電話暨電報球場」（AT&T Stadium）對陣。紅雀隊是由現年24歲的四分衛穆雷（Kyler Murray）領銜，牛仔隊則是以現年28歲的四分衛普瑞斯柯特（Rayne Dakota Prescott）擔任攻擊發起人。紅雀隊於第1節結束前7分鐘46秒就於24碼處射門首開紀錄，第2節又有1次壓哨53碼處攻門得分，上半場以13：7領先，此後得分一直保持超前，終場以25：22贏得本球季第11場勝利，也是雙方最近7次對陣以來第6次勝出。

目前國聯除了牛仔隊和紅雀隊前途有望，綠灣包裝工隊、坦帕灣海盜隊、洛杉磯公羊隊都篤定能晉級季後賽，同時西雅圖海鷹隊、卡羅萊納黑豹隊、底特律獅隊、芝加哥熊隊和紐約巨人隊也都確認例行賽季結束。牛仔隊和紅雀隊賽後總戰績都是11勝5負勝率68.8%；牛仔隊最近5場賽事成績4勝1敗，紅雀隊則是2勝3敗。牛仔隊本季表現一直令人有所期待，因為在2021年9月19日到10月31日之間創下6連勝紀錄；12月2日到26日之間再演出4連勝。

這場賽事吸引多達9萬3459名球迷捧場，大多數都是德州鄉親和牛仔隊粉絲，然而作東的牛仔隊全場只有25分鐘18秒掌控球權，雖然第1節就控球達到10分鐘19秒，比起紅雀隊4分鐘41秒強的多，可是紅雀隊於第3節控球多達11分鐘37秒，牛仔隊卻僅有3分鐘23秒。主隊10次遭判罰損失88碼，客隊則有7次遭判罰損失45碼。牛仔隊雖然在第4結束前4分鐘42秒由普瑞斯柯特於4碼處傳接成功和運用戰術得到8分，但是球權自此易手，主隊只得空呼奈何直到終場。

這場賽事的焦點人物其實是領導客隊的兩名德州鄉親，分別是紅雀隊42歲的總教練金斯伯瑞（Kliff Timothy Kingsbury）和四分衛穆雷。

金斯伯瑞身高6呎3吋，生於德州安東尼奧，大學時期（1999–2002）是德州理工大學（Texas Tech）校隊四分衛，4年間出賽43場，累積傳球1883次，其中1231次成功，成功率達到65.4%，累積傳接距離12429碼，有95次達陣。他在畢業後的2013-18年回到母校出任美式足球隊主教練，並且於2019年1月8日應聘成為紅雀隊總教練。

「美國電話暨電報球場」是穆雷熟悉的主場，他在這個福地又一次迎來勝利曲；穆雷身高5呎10吋，生於德州達拉斯郊區，大學時期先後就讀德州農工大學和奧克拉荷馬大學，於2019年成為大聯盟選秀狀元。他在這處球場締下高中、大學和職業比賽8連勝的紀錄。

德州 足球 AT&T

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