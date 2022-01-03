場邊人語／超級教練 令人懷念

又一位「超級教練」，從此走入時代的記憶裡。

里夫斯(Daniel Edward Reeves)從高中三棲運動員、大學時期主力四分衛、非選秀出身的達拉斯牛仔隊跑鋒，一直到出任傳奇教練藍卓里(Thomas Wade Landry)的助理教練和丹佛野馬隊總教練，他是當代最有代表性的美式足球 人物。

美國職業美式足球大聯盟(NFL)證實，里夫斯於1月1日晨間在成長的家鄉喬治亞州離世，享年77歲。

里夫斯是在紐約市出生，身高6呎1吋，大學時期(1962-64)是南卡羅來納大學校隊的四分衛，出賽過30場有過441次傳球211次成功傳球，完成率為47.8%，累進2561碼和16次傳球達陣，並帶球衝鋒359次累進815碼。

他曾經以不同身分9次參加大聯盟年度總冠軍超級盃 賽事，並且在23年間先後出任過丹佛野馬隊、紐約巨人隊和亞特蘭大 隼鷹隊總教練，在357場比賽之中，戰績為190勝165敗2和，勝率為53.5%；獲勝的場數(190)，在大聯盟的史頁之中名列第10，次於舒拉(Donald Francis Shula)(328)、哈拉斯(George Stanley Halas)、比利契克(Bill Stephen Belichick)、藍卓里、藍波(Earl Louis "Curly" Lambeau)、雷德(Andrew Walter Reid)、布朗(Paul Brown)、蕭特海默(Marty Edward Schottenheimer)、諾爾(Charles Henry “Chuck” Noll)。

這些教練之中，比利契克和雷德還是現役總教練；藍卓里是調教了里夫斯10年的師父。里夫斯當年最得力的助理教練，如今是年滿69歲的退休總教練夏納翰(Michael Edward Shanahan)；他的職業總教練戰績是308場比賽之中，戰績為170勝138敗，勝率為55.2%。

里夫斯曾經4次以總教練身分出征大聯盟年度總冠軍超級盃大賽，在大聯盟的記載之中，有3名總教練曾經有過4次看到卻拿不道超級盃；另外2人是已經96歲高齡的前水牛城比爾隊總教練李維(Marvin Daniel Levy)，以及94歲的前明尼蘇達維京人隊總教練葛蘭特(Harold Peter "Bud" Grant Jr.)。

那些年里夫斯帶隊奪標，每一次卻都是功虧一簣，以雙位數的差距敗陣；1987年1月25日下午，紐約巨人隊是以39：20擊敗野馬隊勇奪第21屆超級盃冠軍，1988年1月31日晚間，華盛頓紅人隊是以42：10擊敗野馬隊勇奪第22屆超級盃冠軍，1990年1月28日傍晚，舊金山49人隊是以55：10大破野馬隊勇奪第24屆超級盃冠軍。1999年1月31日傍晚，野馬隊終於以34：19擊敗亞特蘭大隼鷹隊榮獲第33屆超級盃冠軍；這是野馬隊隊史上第二座年度總冠軍獎盃，然而此時隼鷹隊的領軍正是里夫斯。

從20世紀60年代到90年代，里夫斯目睹和參與美國職業美式足球的成、敗、得、失。