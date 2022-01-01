我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

場邊人語／哼哈二將 還是氣嗆

彭廣揚

個人得分，有時和團隊勝出關係不大。

已經取得23勝戰績的布魯克林籃網隊，2021年12月30日在巴克利中心（Barclays Center）主場迎戰戰績18勝16敗的費城七六人隊，籃網隊的哼哈二將—大前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant）和得分後衛哈登（James Edward Harden Jr.）雖然各拿下33分，然而球隊全場4節每一節都落後，終場以102比110飲恨，所幸仍然以23勝10敗的戰績領先東區其餘14支球隊，同時總戰績直追西區的金州勇士隊、鳳凰城太陽隊和猶他爵士隊。

籃網隊於12月25日和27日在加州洛杉磯客場先後以122比115和124比108擊敗湖人隊和快艇隊，成為大聯盟至今沒有連輸的球隊之一；另一支球隊是金州勇士隊。

當晚是杜蘭特在本球季第14次單場至少得到30分，第27次單場至少20分；哈登則是第6次拿到「大三元」，在NBA直追其他3人的表現，包括洛杉磯湖人隊組織後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook III）、 聖安東尼奧馬刺隊組織後衛穆雷（Dejounte Dashaun Murray）、丹佛金塊隊的塞爾維亞籍中鋒約柯奇（Nikola Jokić）。

此外，哈登場均助攻9.8次，是大聯盟最佳成績保持人，和鳳凰城太陽隊的36歲組織後衛保羅（Chris Paul）相提並論。他在出賽之前，累積19次「兩雙」，在大聯盟名列第5。

七六人隊先發5人都有得分，總共收穫為91分，替補4人出場2人得分，是連續第3度在客場傳出捷報的主因。全隊以身高7呎的中鋒安比德（Joel Hans Embiid）表現最佳，上場32分鐘2秒，出手投籃23次，命中11次，三分球5投3中，罰球12投9中，有7個籃板球1次助攻3次和1次火鍋。現年只有21歲的組織後衛馬克西（Tyrese Maxey），職籃生涯第93次登場第39次先發，上場33分鐘17秒，出手投籃18次，命中10次，三分球8投5中，也有7個籃板球4次助攻，是本季第9次單場至少得到20分。

籃網隊全場曾經11次和七六人隊戰成平手，19次相互領先，主隊一度領先7分，客隊最多超前11分。籃網隊總共出手投籃81次，命中37次，命中率為45.7%，三分球27投7中，命中率只有25.9%。反觀七六人隊全場出手投籃100次，命中42次，命中率為42%，三分球32投13中，命中率達到40.6%。

籃網隊本季的志向是東區無敵、西區鼎立；果然如此，杜蘭特和哈登必須是攻堅的哼哈二將，而且需要扮演有領導力的袍澤，簡單的說，就是自己行，還要拉拔戰友成才，否則本人猛刷分而球隊卻沒有成就，難解痼疾。

勇士 洛杉磯 湖人

上一則

MLB／去年登上台將7冠王 張育成新球季有新目標

下一則

NBA／隔離再增2人 熱火短約簽回雙冠老將查莫斯

延伸閱讀

NBA／杜蘭特復出飆33分 籃網仍輸76人

NBA／杜蘭特復出飆33分 籃網仍輸76人
NBA／聖誕同場大三元兩樣情…哈登笑、衛少怒

NBA／聖誕同場大三元兩樣情…哈登笑、衛少怒
NBA／哈登、米爾斯飆分賞湖人5連敗 詹姆斯留遺憾

NBA／哈登、米爾斯飆分賞湖人5連敗 詹姆斯留遺憾
NBA／哈登解封 籃網vs.湖人聖誕大賽不缺席

NBA／哈登解封 籃網vs.湖人聖誕大賽不缺席

熱門新聞

北美職業冰球聯盟NHL禁止球員參加北京冬季奧運。（路透）

NHL不參加北京冬奧 球員不滿：連選擇權都不給

2021-12-30 03:53
在巴西里約奧運會上因為一句「我已經使出了洪荒之力」爆紅的仰泳選手傅園慧，因未能達到奧運「A標」而無緣東奧。（取材自央視、微博）

游泳／洪荒少女整牙了 傅園慧被讚「美成劉詩詩」

2021-12-29 21:14
北京首鋼隊球員林書豪。(新華社)

林書豪坎坷2021還沒結束 CBA只得2分 寫個人新低

2021-12-31 03:36
林書豪(右)曾在尼克打出不可思議的「林來瘋」。（歐新社資料照片）

最想看到誰重返NBA？尼克被點名「考慮一下林書豪」

2021-12-26 09:23
Getty Images

NBA／湖人不續簽？傳湯瑪斯將成自由球員

2021-12-27 09:03
林書豪（右）在比賽中投籃。 （新華社）

籃球／林書豪回歸中國首戰 23分、6助攻率北京首鋼奏捷

2021-12-25 20:26

超人氣

更多 >
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議
5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博