場邊人語／哼哈二將 還是氣嗆

個人得分，有時和團隊勝出關係不大。

已經取得23勝戰績的布魯克林籃網隊，2021年12月30日在巴克利中心（Barclays Center）主場迎戰戰績18勝16敗的費城七六人隊，籃網隊的哼哈二將—大前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant）和得分後衛哈登（James Edward Harden Jr.）雖然各拿下33分，然而球隊全場4節每一節都落後，終場以102比110飲恨，所幸仍然以23勝10敗的戰績領先東區其餘14支球隊，同時總戰績直追西區的金州勇士 隊、鳳凰城太陽隊和猶他爵士隊。

籃網隊於12月25日和27日在加州洛杉磯 客場先後以122比115和124比108擊敗湖人 隊和快艇隊，成為大聯盟至今沒有連輸的球隊之一；另一支球隊是金州勇士隊。

當晚是杜蘭特在本球季第14次單場至少得到30分，第27次單場至少20分；哈登則是第6次拿到「大三元」，在NBA直追其他3人的表現，包括洛杉磯湖人隊組織後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook III）、 聖安東尼奧馬刺隊組織後衛穆雷（Dejounte Dashaun Murray）、丹佛金塊隊的塞爾維亞籍中鋒約柯奇（Nikola Jokić）。

此外，哈登場均助攻9.8次，是大聯盟最佳成績保持人，和鳳凰城太陽隊的36歲組織後衛保羅（Chris Paul）相提並論。他在出賽之前，累積19次「兩雙」，在大聯盟名列第5。

七六人隊先發5人都有得分，總共收穫為91分，替補4人出場2人得分，是連續第3度在客場傳出捷報的主因。全隊以身高7呎的中鋒安比德（Joel Hans Embiid）表現最佳，上場32分鐘2秒，出手投籃23次，命中11次，三分球5投3中，罰球12投9中，有7個籃板球1次助攻3次和1次火鍋。現年只有21歲的組織後衛馬克西（Tyrese Maxey），職籃生涯第93次登場第39次先發，上場33分鐘17秒，出手投籃18次，命中10次，三分球8投5中，也有7個籃板球4次助攻，是本季第9次單場至少得到20分。

籃網隊全場曾經11次和七六人隊戰成平手，19次相互領先，主隊一度領先7分，客隊最多超前11分。籃網隊總共出手投籃81次，命中37次，命中率為45.7%，三分球27投7中，命中率只有25.9%。反觀七六人隊全場出手投籃100次，命中42次，命中率為42%，三分球32投13中，命中率達到40.6%。

籃網隊本季的志向是東區無敵、西區鼎立；果然如此，杜蘭特和哈登必須是攻堅的哼哈二將，而且需要扮演有領導力的袍澤，簡單的說，就是自己行，還要拉拔戰友成才，否則本人猛刷分而球隊卻沒有成就，難解痼疾。