場邊人語／球賽說解 先驅凋謝

●出色的球員,出彩的球賽,出眾的球評相得益彰。

NFL自1920年成立至今最具傳奇色彩的總教練、以及最具影響力的即時球評麥登(John Earl Madden),於12月28日離世,享年85歲。

麥登於1977年1月9日率領奧克蘭突擊者隊在南加州 著名的「玫瑰碗」球場(Rose Bowl)以32比14擊敗明尼蘇達維京人隊,勇奪第11屆超級盃冠軍。麥登1936年4月10日生於北加州達利市,從1969年到1978年之間,連續10年率隊征戰142場例行賽事,戰績103勝32敗7和,勝率達75.9%,其中在1976-77年球季創下例行單季13勝1敗、只輸給新英格蘭愛國者隊、勝率高達92.9%的紀錄。他也曾經16次率隊晉級季後賽,戰績9勝7敗,勝率56.3%。

麥登不僅率領突擊者隊成為20世紀70年代家喻戶曉的球隊,他本人也是那段時期最傑出的大聯盟總教練;與他相提並論的總教練還包括由1959年到1967年在綠灣包裝工隊執教的朗巴蒂(Vincent Thomas Lombardi)、從1966年到1977年先後在洛杉磯公羊隊和華盛頓紅人執兵符的艾倫(George Herbert Allen),以及自從1970年到1977年在邁阿密海豚隊督軍的舒拉(Donald Francis Shula)。

多年來在各地球場的實戰經驗,促成麥登在從場上總教練職位退休之後,立即成為一位「多姿多采」的現場執播評論員。麥登從此在球場的電視攝影 棚出入30年,憑藉自發、自習、自律,先後參加哥倫比亞廣播公司(CBS)、福斯電視公司(FOX)、美國廣播公司(ABC)和國家廣播公司(NBC)NFL相關節目製作和播放,其中包括燴炙人口,由ABC製播的「周一晚間美式足球 」(Monday Night Football)和NBC製播的「周日晚間美式足球」(Sunday Night Football)。他曾經16次榮獲過「艾美獎」(The Emmy Awards),換句話說,他其實是美國無線電視運動節目全國聯播歷史上,最難得的一位播音前驅。

由於麥登一些大學時期好友曾於1960年10月29日在一次空難喪生,使得他在卸下突擊者隊教執任務之後,於1979年在一次由羅里達州坦帕灣飛往舊金山的班機,中途就在德州休士隊下機,從此不再搭機,於是他本質為「幽閉恐懼症」(claustrophobia)的「恐機症」順理成章地催生「麥登專列」(Madden Cruiser);這是一輛量身打造的豪華大巴,有行動辦公室、冰箱、睡床和球賽錄影影片回放設備設備,符合麥登「落地接氣」(You’ve got to be on the ground to see things)的願望。

麥登也是首位美國運動電視節目專業評論員,率先大量、頻繁使用「現場實況繪圖說明軟體」(Telestrator)。他的「立體球評」由1982年開始與時俱進,結合了電視攝影機安排動線、現場畫面即時精確回放和攻防雙方取證角度變換等技術革新,幫助球迷既看了熱鬧,更懂得門道。