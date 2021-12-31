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場邊人語／球賽說解 先驅凋謝

彭廣揚

●出色的球員，出彩的球賽，出眾的球評相得益彰。

NFL自1920年成立至今最具傳奇色彩的總教練、以及最具影響力的即時球評麥登（John Earl Madden），於12月28日離世，享年85歲。

麥登於1977年1月9日率領奧克蘭突擊者隊在南加州著名的「玫瑰碗」球場（Rose Bowl）以32比14擊敗明尼蘇達維京人隊，勇奪第11屆超級盃冠軍。麥登1936年4月10日生於北加州達利市，從1969年到1978年之間，連續10年率隊征戰142場例行賽事，戰績103勝32敗7和，勝率達75.9%，其中在1976-77年球季創下例行單季13勝1敗、只輸給新英格蘭愛國者隊、勝率高達92.9%的紀錄。他也曾經16次率隊晉級季後賽，戰績9勝7敗，勝率56.3%。

麥登不僅率領突擊者隊成為20世紀70年代家喻戶曉的球隊，他本人也是那段時期最傑出的大聯盟總教練；與他相提並論的總教練還包括由1959年到1967年在綠灣包裝工隊執教的朗巴蒂（Vincent Thomas Lombardi）、從1966年到1977年先後在洛杉磯公羊隊和華盛頓紅人執兵符的艾倫（George Herbert Allen），以及自從1970年到1977年在邁阿密海豚隊督軍的舒拉（Donald Francis Shula）。

多年來在各地球場的實戰經驗，促成麥登在從場上總教練職位退休之後，立即成為一位「多姿多采」的現場執播評論員。麥登從此在球場的電視攝影棚出入30年，憑藉自發、自習、自律，先後參加哥倫比亞廣播公司（CBS）、福斯電視公司（FOX）、美國廣播公司（ABC）和國家廣播公司（NBC）NFL相關節目製作和播放，其中包括燴炙人口，由ABC製播的「周一晚間美式足球」（Monday Night Football）和NBC製播的「周日晚間美式足球」（Sunday Night Football）。他曾經16次榮獲過「艾美獎」（The Emmy Awards），換句話說，他其實是美國無線電視運動節目全國聯播歷史上，最難得的一位播音前驅。

由於麥登一些大學時期好友曾於1960年10月29日在一次空難喪生，使得他在卸下突擊者隊教執任務之後，於1979年在一次由羅里達州坦帕灣飛往舊金山的班機，中途就在德州休士隊下機，從此不再搭機，於是他本質為「幽閉恐懼症」（claustrophobia）的「恐機症」順理成章地催生「麥登專列」（Madden Cruiser）；這是一輛量身打造的豪華大巴，有行動辦公室、冰箱、睡床和球賽錄影影片回放設備設備，符合麥登「落地接氣」（You’ve got to be on the ground to see things）的願望。

麥登也是首位美國運動電視節目專業評論員，率先大量、頻繁使用「現場實況繪圖說明軟體」（Telestrator）。他的「立體球評」由1982年開始與時俱進，結合了電視攝影機安排動線、現場畫面即時精確回放和攻防雙方取證角度變換等技術革新，幫助球迷既看了熱鬧，更懂得門道。

加州 足球 攝影

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