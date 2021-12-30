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場邊人語／輸贏至極 海豚稀奇

彭廣揚

●邁阿密海豚隊的連續失利和連續勝利場數，本球季令人嘖嘖稱奇。

NFL已完成第16周賽程，最後一場賽事由國聯南區小組的紐奧良聖徒隊排定身高6呎的23歲四分衛布可（Ian Book）先發，於27日在路易斯安納州紐奧良的「超級球場」（Caesars Superdome）迎戰來自美聯東區小組的海豚隊，客隊則是由現年23歲、身高6呎1吋的左撇四分衛塔戈维洛（Tuanigamanuolepola Tagovailoa）領隊。

海豚隊終場以20：3得勝，雙方在賽前戰績都是7勝7敗，海豚隊在賽後有望繼續搶搭聯會外卡列車，聖徒隊則是晉級路上越走越窄。

聖徒隊於2006年1月17日宣布，聘請裴頓（Patrick Sean Payton）出任第14任總教練，他曾經追隨紐約巨人隊、新英格蘭愛國者隊和達拉斯牛仔隊的總教練帕塞斯（Duane Charles "Bill" Parcells），並於2010年2月7日在邁阿密以31比17擊敗印地安納亞波里斯小馬隊，贏得第44屆超級盃

裴頓是大聯盟現役總教練中在同一球隊執兵符次久者。愛國者隊總教練比利契克（William Stephen Belichick）是單一球隊執教的紀錄保持人。

聖徒隊這場比賽只在第2節靠38碼處踢射得到3分，在26分鐘4秒的掌控球權時間之內，10次第一當攻擊機會全部無功而還，12次第三當攻擊機會也是全部白搭，這是裴頓到任後15年間指導239場賽事以來，單場得分最少和第三當表現最糟糕的一次。

布可的大學時期在聖母大學就讀，當晚是首次和6萬9170名主場球迷見面，他累積傳球20次給6名隊友，其中12次成功，準確度有60%，共推進135碼，最遠傳球距離56碼，沒有傳接達陣卻2次遭到攔截，以及有多達8次遭到擒殺，創下球隊自從2012年球季來單場四分衛遭擒殺紀錄；此外，他還為4名隊友製造20次機會持球衝鋒累進77碼。

塔戈維洛累積傳球26次，其中19次成功，準確度有73.08%，共推進198碼，最遠傳球距離40碼，有1次傳接達陣1次遭到攔截，以及有2次遭到擒殺。

海豚隊自9月12日於客場以17比16險勝愛國者隊之後，連續吃了7場敗仗，但是自11月7日在主場以17比9取勝休士頓德州佬隊以來，竟然連續7場都傳出捷報，這種鐘擺現象在大聯盟非常少見。

不過，海豚隊也曾於1985年11月10日到1986年1月4日之間擁有8連勝的輝煌紀錄。

在例行賽程告終之前，海豚隊還需要參加2場日戰，分別於客場對抗田納西泰坦隊和主場迎戰新英格蘭愛國者隊。

新英格蘭 路易斯安納州 超級盃

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