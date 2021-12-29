場邊人語／巨人下課 誰人認可

球隊總教練的任期，老闆才擁有拍版權力。

隸屬NFL國聯東區小組的紐約巨人隊由現年23歲、身高6呎2吋的四分衛佛洛姆（William Jacob Fromm）領軍，26日作客賓州費城 的「林肯金融球場」（Lincoln Financial Field），對抗同聯盟和小組的老鷹隊，地主隊由現年23歲、身高6呎1吋的四分衛赫茲（Jalen Alexander Hurts）領隊。

巨人隊終場正如大家預料，以10比34見負，例行賽季戰績4勝11敗，勝率低到26.7%，只比同聯盟北區小組的底特律獅隊稍強，該隊戰績2勝12敗1和，勝率只有16.7%。

巨人隊已經參加過97個球季；目前所面臨的問題並不是例行賽程最後2場比賽如何調度和爭取戰果，而是必須面對39歲總教練賈吉（Joseph F. Judge）是否適任的事實。賈吉於2020年1月8日應聘成為巨人隊第21任總教練，在此之前，他出任過8年新英格蘭 愛國者隊的助理教練，負責特別編組（Special Teams）任務協調。在他任內，愛國者隊4次現身超級盃 大賽，有3次攀登王座成功。

賈吉接掌巨人隊之後，2個球季共督戰31場，戰績10勝21負勝率為32.3%，在大聯盟32支球隊之中是倒數之流。巨人隊在雪城大學出身的總教練考格林（Thomas Richard Coughlin）於2015年離職後，6年之間更換4名總教練，在賈吉之前，3名教練分別是1977年次的麥克杜（Ben McAdoo）、時年58歲的史派格諾羅（Steve Spagnuolo）和來自密西根州立大學的舒默（Patrick Carl Shurmur）；他們之中勝率最高為46.4%，最低僅有25%，連續4人執掌兵符都無緣季後賽。

赫茲當天是6萬9796名主場球迷關心焦點，他累積傳球29次給9名隊友，其中17次成功，準確度有58.62%，共推進199碼，最遠傳球距離46碼，2次傳接達陣沒有遭到攔截有1次遭到擒殺；此外，他還為3名隊友製造28次機會持球衝鋒累進123碼，在第3節有1次衝鋒達陣，最遠衝鋒距離15碼。身高6呎的23歲外接球員史密斯（DeVonta Smith）7次傳接進攻機會有5次完成任務累進80碼。

佛洛姆是喬治亞大學校友，這次出賽是為24歲先發四分衛瓊斯（Daniel Jones）擔任替補；瓊在本季出賽11次，戰績4勝7敗，單場傳球距離，累積最遠有402碼，最少只有98碼，共有10次傳接達陣，7次遭到攔截和22次遭遇擒殺。瓊斯的表現一直打擺子，是球迷向賈吉問責的重點。

26日是佛洛姆職業生涯首次先發，累積傳球17次，只有6次成功，準確度僅有35.29%，共推進25碼，最遠傳球距離8碼，沒有傳接達陣還遭到1次攔截和2次遭到擒殺；此外，他還為自己製造3次機會持球衝鋒累進12碼。賈吉眼見佛洛姆上場不靠譜，在第3節結束前，趕緊召喚32歲的格林農（Mike Glennon）替換上陣。