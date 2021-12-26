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場邊人語／小組出線 勁敵再見

彭廣揚

爭取季後空間，需要小組搶先。

在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美國聯會東區小組戰績8勝6敗，勝率57.1%的水牛城比爾隊，由25歲的四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen）領銜，於26日午後1時起，在麻州波士頓的「吉利球場」（Gillette Stadium），挑戰目前戰績9勝5敗，獲勝率64.3%，由69歲總教練比利契克（William Stephen Belichick）督軍，23歲新紮四分衛瓊斯（Michael McCorkle Jones）率領的新英格蘭愛國者隊。 

雙方曾經於12月6日在水牛城冒著風寒進行夜戰，終場比爾隊以10：14落敗。這次再度遭遇，結局關係著東區小組究竟由誰領銜，以及美國聯會7個季後賽名額爭奪形勢。

比爾隊和新英格蘭愛國者隊，首次對陣是於1960年9月23日，比爾隊在客場以13：0獲勝，由2013年9月8日起，雙方已經連續8個球季，每個球季都交鋒2次，最近的5次對抗，愛國者隊2次在主場迎戰，戰績勝負各半，而比爾隊有3次主場出賽，戰績2勝1負。這次的賽事對於愛國者隊意義比起比爾隊重要；愛國者隊如果獲勝，東區小組冠軍入囊，比爾隊勝出的話，還需要在主場拿下亞特蘭大隼鷹隊和紐約噴射機隊。 

26日的「吉利球場」，強風、凍雨、積雪和低溫，都可能影響雙方臨場表現。雖然兩支球隊都是有經驗的「風雪隊伍」，但是雪地作戰對於擅長傳球的球隊稍有優勢，也就是說比爾隊如果採取強勁的制空攻勢，可能比起愛國者隊要有成效。 

比爾隊身高6呎5吋（196公分）主攻四分衛艾倫，有4個球季57次先發經驗，本季先發14次，累積傳球528次，其中344次成功，準確度有65.2 %，共推進3734碼，有31次傳接達陣，12次遭到攔截，最遠傳接距離61碼。 

愛國者隊的四分衛是身高為6呎3吋（190公分）的瓊斯，本季是首次當家上陣14次，累積傳球429次，有296次成功，準確度69%，共推進3168碼，有18次傳球達陣和10次遭到攔截，最遠傳球距離75碼。 

大聯盟四分衛單季累積最多傳接距離紀錄，在2020年球季，是由休士頓德州佬隊的四分衛華森（Derrick Deshaun Watson）締寫的4823碼。 

艾倫的傳接表現目前暫居大聯盟第6名，排名在海盜隊的布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady）、突擊者隊的卡爾（Derek Dallas Carr）、公羊隊的斯塔福德（John Matthew Stafford）、電光隊的赫伯特（Justin Patrick Herbert）、酋長隊的馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）之後。瓊斯則是排行15名。

新英格蘭 足球 麻州

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