場邊人語／泰坦逆轉 客隊敗還

●職業美式足球的第四節比賽，總是存在著令人拍案叫絕的不確定性。

在NFL 美聯南區小組以9勝5敗戰績領先的田納西泰坦隊，在33歲四分衛坦奈希爾（Ryan Timothy Tannehill）領軍下，24日晚間在田納西州 納許維爾的「日產球場」（Nissan Stadium）迎戰成績8勝6敗、隸屬國聯西區小組的舊金山四九人隊，該隊由30歲四分衛蓋羅波洛（James Garoppolo）擔任先發攻擊指揮。

當天賽事吸引6萬9361名球迷捧場，雖然泰坦隊全場只有29分鐘29秒有球權，比四九人隊30分鐘31秒掌控球權時間要少些，而且上半場30分鐘任由客隊控球18分鐘22秒，但是下半場2節都有得分；泰坦隊上半場以10比0分落後，幸好下半場控球時間有17分鐘51秒，而且終場前4分鐘，由5呎9吋的踢球員布拉克（Randolph Richard Bullock）從44碼處踢射建功，以20比17氣走四九人隊取勝。

泰坦隊的捷報直接讓在國聯東區小組領先的達拉斯牛仔隊以10勝4敗的戰績晉級季後賽 。牛仔隊是國聯第2支取得季後賽資格的隊伍，戰績11勝3敗的綠灣包裝工隊是首支晉級的球隊；這也是牛仔隊自從2018年以來再度挺進季後賽。泰坦隊至此創下連續2個球季季至少10勝的紀錄，該隊上次出現類似紀錄是在2007年和2008年球季。

NFL例行賽程還有3周就結束，有5支球隊已經確定和季後賽無緣，它們是休士頓德州佬隊、底特律獅隊、傑克森維爾美洲豹隊、芝加哥熊隊和紐約噴射機隊。純粹從理論上討論，大聯盟的32支球隊除了上述5隊之外，其餘27支隊伍都有資格爭取14個季後賽機會。

蓋羅波洛當晚累積傳球35次給7名隊友，其中26次成功，成功率74.29%，其中身高6呎的外接球員山謬（Tyshun Raequan Samuel）11次成為傳球對象9次成功傳接推進159碼。他全場共推進322碼，雖然上半場只傳球40碼，全場還有1次傳球達陣2次遭到攔截，也有2次遭到擒殺，最遠傳球距離56碼；此外，他還1次持球衝鋒累進3碼，也曾經為3名隊友製造20次衝鋒機會推進80碼和在第1節就有1次衝鋒達陣。

至於坦奈希爾累積傳球29次給10名隊友，其中22次成功，成功率達到75.86%，其中身高6呎1吋的外接球員布朗（Arthur Juan Brown）16次成為傳球對象11次成功傳接推進145碼，有1次達陣。他全場共推進209碼，有1次傳球達陣沒有遭到攔截，但是有4次遭到擒殺，最遠傳球距離42碼；此外，他還3次持球衝鋒累進22碼，也曾經為3名隊友製造21次衝鋒機會推進68碼和在第3節有1次衝鋒達陣。