我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

場邊人語／泰坦逆轉 客隊敗還

彭廣揚

●職業美式足球的第四節比賽，總是存在著令人拍案叫絕的不確定性。

NFL美聯南區小組以9勝5敗戰績領先的田納西泰坦隊，在33歲四分衛坦奈希爾（Ryan Timothy Tannehill）領軍下，24日晚間在田納西州納許維爾的「日產球場」（Nissan Stadium）迎戰成績8勝6敗、隸屬國聯西區小組的舊金山四九人隊，該隊由30歲四分衛蓋羅波洛（James Garoppolo）擔任先發攻擊指揮。

當天賽事吸引6萬9361名球迷捧場，雖然泰坦隊全場只有29分鐘29秒有球權，比四九人隊30分鐘31秒掌控球權時間要少些，而且上半場30分鐘任由客隊控球18分鐘22秒，但是下半場2節都有得分；泰坦隊上半場以10比0分落後，幸好下半場控球時間有17分鐘51秒，而且終場前4分鐘，由5呎9吋的踢球員布拉克（Randolph Richard Bullock）從44碼處踢射建功，以20比17氣走四九人隊取勝。

泰坦隊的捷報直接讓在國聯東區小組領先的達拉斯牛仔隊以10勝4敗的戰績晉級季後賽。牛仔隊是國聯第2支取得季後賽資格的隊伍，戰績11勝3敗的綠灣包裝工隊是首支晉級的球隊；這也是牛仔隊自從2018年以來再度挺進季後賽。泰坦隊至此創下連續2個球季季至少10勝的紀錄，該隊上次出現類似紀錄是在2007年和2008年球季。

NFL例行賽程還有3周就結束，有5支球隊已經確定和季後賽無緣，它們是休士頓德州佬隊、底特律獅隊、傑克森維爾美洲豹隊、芝加哥熊隊和紐約噴射機隊。純粹從理論上討論，大聯盟的32支球隊除了上述5隊之外，其餘27支隊伍都有資格爭取14個季後賽機會。

蓋羅波洛當晚累積傳球35次給7名隊友，其中26次成功，成功率74.29%，其中身高6呎的外接球員山謬（Tyshun Raequan Samuel）11次成為傳球對象9次成功傳接推進159碼。他全場共推進322碼，雖然上半場只傳球40碼，全場還有1次傳球達陣2次遭到攔截，也有2次遭到擒殺，最遠傳球距離56碼；此外，他還1次持球衝鋒累進3碼，也曾經為3名隊友製造20次衝鋒機會推進80碼和在第1節就有1次衝鋒達陣。

至於坦奈希爾累積傳球29次給10名隊友，其中22次成功，成功率達到75.86%，其中身高6呎1吋的外接球員布朗（Arthur Juan Brown）16次成為傳球對象11次成功傳接推進145碼，有1次達陣。他全場共推進209碼，有1次傳球達陣沒有遭到攔截，但是有4次遭到擒殺，最遠傳球距離42碼；此外，他還3次持球衝鋒累進22碼，也曾經為3名隊友製造21次衝鋒機會推進68碼和在第3節有1次衝鋒達陣。

季後賽 NFL 田納西州

上一則

NBA／致敬影片細數經典時刻 湖人告別史坦波別出心裁

下一則

睽違3年獲澳網外卡 前球王墨瑞：感謝給我機會

延伸閱讀

警察夜店外遭劫 和搶匪槍戰受重傷

警察夜店外遭劫 和搶匪槍戰受重傷
紐約市警戴珠寶遭劫釀槍戰 刧匪一死警重傷

紐約市警戴珠寶遭劫釀槍戰 刧匪一死警重傷
仇亞犯罪 今年暴增361%

仇亞犯罪 今年暴增361%
累犯及持槍年輕人 亞當斯2大難題

累犯及持槍年輕人 亞當斯2大難題

熱門新聞

林書豪北京見面會，媒體問及好友王力宏事件，遭公關強勢打斷採訪。(記者賴錦宏／攝影)

林書豪北京見面會 被問王力宏…苦笑拒答

2021-12-20 04:15
北美職業冰球聯盟（ NHL）主席貝特曼今天表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾，NHL球員將不會參與明年2月北京冬奧男子冰球賽。美聯社

NHL正式證實 球員因疫情不會參與北京冬奧

2021-12-22 14:16
孫楊。(本報資料照片)

游泳／孫楊被舉報違反禁賽令「偷訓練」恐無緣巴黎奧運

2021-12-19 19:08
詹姆斯被爆出很想重返騎士。（路透）

NBA／詹姆斯想3度重返騎士？知情人士：這是公開的秘密

2021-12-20 18:45
Omicron席捲全球，北美職業冰球聯盟（NHL）將不派遣選手參加北京冬季奧運男子冰上曲棍球比賽。（美聯社）

Omicron爆發 NHL將退出北京冬奧男子冰球賽

2021-12-21 18:38
馬拉度納阿根廷房產後院有個大游泳池。（路透）

馬拉度納遺物拍賣交易清淡 別墅、轎車都乏人問津

2021-12-21 07:13

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺