場邊人語／聖誕檔期 籃賽有戲

●今年美國聖誕節 ，職業籃球運動天地，場內和場外都有戲。

NBA日前表態，面對當前依然嚴峻的疫情，堅定不封館不停賽的立場，同時採取行動，更新規矩活化調度做好應變準備，積極和審慎地安排聖誕節競技套餐。

今年聖誕節5場賽事，聯盟主要考量美國大陸各個時區球迷的需要，以及對於球賽競爭力和對抗性的期盼，所以從當天美東時間正午開始進行到午夜。寄望各場賽事能夠依循原先計畫順利進行，但是也做好心理和資源準備，逐一面對直到開賽之前的諸多變數。

目前排定的賽事為正午由亞特蘭大老鷹隊作客紐約尼克隊主場麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）；下午2時30時，波士頓塞爾蒂克隊走訪威斯康辛州密爾瓦基公鹿隊主場；下午5時，金州勇士 隊客場挑戰亞里桑納州鳳凰城太陽隊；晚間8時，布魯克林籃網隊拉隊西征對抗加州洛杉磯湖人 隊；晚間10時30分，達拉斯獨行俠隊在客場接戰猶他州的猶他爵士隊。

尼克隊自10月20日以來6場賽事有5場勝出，勢頭曾經大好，然而此後不僅沒有連勝紀錄，反而出現3連敗和4連敗，這將是5天之內球隊第3次主場硬戰。老鷹隊的防守表現全聯盟倒數第6，這些日子以來，組織後衛楊恩（Rayford Trae Young）、中鋒柯佩拉（Clint N'Dumba Capela）、大前鋒蓋里納利（Danillo Gallinari）都曾經進出防疫管控名單。

塞爾蒂克隊和公鹿隊交鋒，身高6呎8吋的中鋒威廉斯（Robert Lee Williams）是攻防焦點，小前鋒布朗（Jaylen Marselles Brown）及時歸隊有重要意義；公鹿隊大前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）名列管控名單，小前鋒米道頓（James Khristian Middleton）的表現更關係大局。

勇士隊得分後衛普爾（Jordan Anthony Poole）和小前鋒維金斯（Andrew Christian Wiggins）缺陣，組織後衛柯瑞（Wardell Stephen Curry II）可能需要不停地狂轟濫炸；太陽隊6呎5吋得分後衛布克（Devin Armani Booker）也缺席，6呎11吋的狀元中鋒艾頓（Deandre Edoneille Ayton）因此一支獨秀。

湖人隊和籃網隊在洛杉磯對陣是今年聖誕節盛宴主菜，湖人隊在19日和21日先後在客場和主場敗於芝加哥公牛隊和鳳凰城太陽隊，因此和籃網隊對抗成為檢視能否挺進季後賽的關鍵。籃網隊有7名球員在防疫管控之中，而且「三巨頭」合體是不可能之事。

獨行俠隊6呎7吋組織後衛唐西奇（Luka Dončić）不能上陣，左撇組織後衛布朗森（Jalen Brunson）和拉脫維亞7呎3吋中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）必須加強貢獻，而爵士隊的7呎1吋法國籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）將是吸睛之處。