場邊人語／過節之前 教頭相見

●距離聖誕節還有4天，例行球季還有99天；MLB紐約大都會 隊（The New York Mets）新任總教練到位。

大都會隊於12月21日下午舉行網路記者會，正式介紹第24任總教練蕭瓦特（William Nathaniel “Buck” Showalter）。

蕭瓦特現年65歲，前一天剛和大都會隊簽訂為期3年合約，他生於佛羅里達州，為密西西比州立大學校友。他於1992年4月7日在紐約市主場率領屬於美聯紐約洋基 隊，在5萬6572名球迷目擊之下，以4比3擊退由「火箭人」克萊門斯（William Roger Clemens）先發的波士頓紅襪隊，開啟他的大聯盟總教頭生涯；他的大聯盟職棒督軍生涯在20年間於2個聯盟4支球隊出賽3069場，戰績1551勝1517敗1和，勝率為50.6%，只有3個球季沒有戰足162場。他至今累積勝場數在大聯盟史冊中排名24名；執掌兵符的場數也在大聯盟排行21。

蕭瓦特在洋基隊領軍4個球季期間，戰績313勝268敗，勝率53.9%，比起他在亞里桑納響尾蛇隊、德州遊騎兵隊和巴爾的摩金鶯隊時期都高。當年受教於他的洋基球員，包括先後出任過洛杉磯道奇隊和邁阿密馬林魚隊總教練的馬丁尼（Donald Arthur Mattingly）、威廉斯（Bernabe Williams）、入列名人堂的柏格斯（Wade Anthony Boggs）、歐尼爾（Paul Andrew O'Neill）、基特（Derek Sanderson Jeter）、孔恩（David Brian Cone）、派特提（Andrew Eugene Pettitte）、李維拉（Mariano Rivera），以及波薩達（Jorge Rafael Posada）等。

他在洋基隊這段經歷非常重要，其實是為這支金字招牌的球隊找回規矩和奠定再勝利的基礎。洋基隊在1981年到1994年之間表現乏善可陳，不僅和季後賽 無緣，而且1990年球季戰績一度滑落到難堪的67勝95敗，蕭瓦特是這支有輝煌歷史球隊整隊奮起的功臣，因為有他，才埋下伏筆終於造就洋基隊在1995年到2007年間連續13個球季晉級季後賽，而且4次勇奪年度總冠軍，2次和總冠軍擦身而過。

蕭瓦特於1998到2000年之間3個球季，也曾經執導國國聯亞里桑納響尾蛇隊，這是他這些年來唯一的國聯領軍經歷，戰績250勝236敗，勝率51.4%。他就任後首個球季雖然戰績只有65勝97敗，第2季和第3季的戰績就是100勝62敗和85勝77敗。這段期間，他最出名的子弟兵是身高6呎10吋的左怪強森（Randall David Johnson）、先發右投手席林（Curtis Montague Schilling）和來自南韓的低肩側頭右投手金炳賢（Byung-Hyun Kim）。

大都會隊就是看上蕭瓦特的ACE特性，仰慕他擁有能屈能伸的能耐（Adaptability）、可以對接各種對象和資源（compatibility）和寶貴的高競爭性的實戰經驗（Experience）。

好戲登場。