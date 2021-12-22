我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FDA核准第二款抗新冠口服藥

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

場邊人語／比分略差 終場絕殺

彭廣揚

22名球員和總教練都出於防疫原因缺陣，先發四分衛也是三哥，這場球賽如何勝出？

NFL美聯北區小組墊底的克里夫蘭布朗隊與在西區小組吊車尾的拉斯維加斯突擊者隊，20日下午在俄亥俄州克里夫蘭的「第一能源球場」（FirstEnergy Stadium）交戰，雙方都放眼晉級季後賽，終場突擊者隊由6呎5吋踢球員卡爾森（Daniel Carlson）以壓哨的48碼踢射逆轉絕殺對手，比數為16比14。

卡爾森於第2節和第4節，分別於32碼、44碼和48碼處攻門得分。

這場賽事，布朗隊礙於大聯盟的防疫相關規定，總教練斯坦芬斯基（Kevin Stefanski）、主攻四分衛梅爾菲德（Baker Reagan Mayfield）、替補四分衛基南（Case Austin Keenum）都無法出賽，而由26歲的四分衛穆倫斯（Nick Clayton Mullens）領銜；突擊者隊則是以30歲的四分衛卡爾（Derek Dallas Carr）擔任主要傳球手。

這是穆倫斯加盟NFL之後首次為布朗隊跨刀；他曾經代表舊金山四九人隊3個球季出賽19次，其中16場先發，共傳球600次有387次成功，成功率為64.5%，有25次傳球達陣。卡爾則是於2014年大聯盟選秀活動中獲突擊者隊青睞，一直都是當家四分衛，這天夜戰是他生涯第124次先發。他在加入NFL後連續4年每個球季都至少累積傳球3270碼，最近4年以來，每個球季更是進步到至少累積傳球4049碼。

這場賽事吸引6萬7431名球迷捧場，主隊全場有26分鐘36秒掌控球權，比起突擊者對於全場擁有33分鐘24秒掌控球權時間要少得多，主隊3次遭判罰損失61碼，而客隊也有7次遭判罰損失64碼。布朗隊9次憑藉傳球共取得13次第1當攻擊機會，突擊者隊則依靠14次傳球共爭取到20次第1當攻擊機會。

卡爾在這場比賽謹記教練團「運用時間爭取空間」的叮囑，累積傳球38次給8名隊友，其中25次成功，成功率有65.79%，總共推進236碼，有1次傳球達陣和有1次遭到攔截2次遭到擒殺，最遠傳球距離17碼。他還3次持球衝鋒累進7碼，以及為4名隊友製造25次衝鋒機會有98碼斬獲。身高6呎2吋的隊友外接球員瓊斯（Isaiah Avery Jones）9次成為傳球對象6次成功傳接推進67碼，最遠傳接距離16碼。

穆倫斯在這場比賽累積傳球30次給9名隊友，其中20次成功，成功率有66.67%，總共推進147碼，在第1節就有1次傳球達陣，全場沒有遭到攔截過也沒有遭到擒殺，最遠傳球距離25碼。他本人沒有持球衝鋒過，但是為身高5呎11吋的隊友跑鋒邱布（Nicholas Jamaal Chubb）製造23次衝鋒機會推進91碼，最遠衝鋒距離24碼，在第3節有1次達陣。

兩支球隊賽後得戰績都是7勝7負。

NFL 防疫 俄亥俄州

上一則

NBA／墨瑞6度大三元 創馬刺單季紀錄 「想要持續成長」

下一則

MLB／預測未來5年名人堂 官網點名一朗 …可想像他致詞

延伸閱讀

美因新疆人權制裁4官員 趙立堅：對美4人實施對等反制

美因新疆人權制裁4官員 趙立堅：對美4人實施對等反制
場邊人語／劍拔弩張 獅吼鳥藏

場邊人語／劍拔弩張 獅吼鳥藏
挪威西洋棋手卡爾森 花8小時擊敗俄籍宿敵 保棋王頭銜

挪威西洋棋手卡爾森 花8小時擊敗俄籍宿敵 保棋王頭銜
零售業頻遭結夥搶劫 指控芝市長卸責

零售業頻遭結夥搶劫 指控芝市長卸責

熱門新聞

林書豪北京見面會，媒體問及好友王力宏事件，遭公關強勢打斷採訪。(記者賴錦宏／攝影)

林書豪北京見面會 被問王力宏…苦笑拒答

2021-12-20 04:15
北美職業冰球聯盟（ NHL）主席貝特曼今天表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾，NHL球員將不會參與明年2月北京冬奧男子冰球賽。美聯社

NHL正式證實 球員因疫情不會參與北京冬奧

2021-12-22 14:16
孫楊。(本報資料照片)

游泳／孫楊被舉報違反禁賽令「偷訓練」恐無緣巴黎奧運

2021-12-19 19:08
詹姆斯被爆出很想重返騎士。（路透）

NBA／詹姆斯想3度重返騎士？知情人士：這是公開的秘密

2021-12-20 18:45
Omicron席捲全球，北美職業冰球聯盟（NHL）將不派遣選手參加北京冬季奧運男子冰上曲棍球比賽。（美聯社）

Omicron爆發 NHL將退出北京冬奧男子冰球賽

2021-12-21 18:38
葡萄牙足球巨星「C羅」（右）10月底宣布女友懷了雙胞胎。（取材自Instagram)

足球／氣球戳開是1粉1藍 C羅宣布女友懷「龍鳳胎」

2021-12-16 20:18

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗