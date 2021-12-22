場邊人語／比分略差 終場絕殺

22名球員和總教練都出於防疫 原因缺陣，先發四分衛也是三哥，這場球賽如何勝出？

在NFL 美聯北區小組墊底的克里夫蘭布朗隊與在西區小組吊車尾的拉斯維加斯突擊者隊，20日下午在俄亥俄州 克里夫蘭的「第一能源球場」（FirstEnergy Stadium）交戰，雙方都放眼晉級季後賽，終場突擊者隊由6呎5吋踢球員卡爾森（Daniel Carlson）以壓哨的48碼踢射逆轉絕殺對手，比數為16比14。

卡爾森於第2節和第4節，分別於32碼、44碼和48碼處攻門得分。

這場賽事，布朗隊礙於大聯盟的防疫相關規定，總教練斯坦芬斯基（Kevin Stefanski）、主攻四分衛梅爾菲德（Baker Reagan Mayfield）、替補四分衛基南（Case Austin Keenum）都無法出賽，而由26歲的四分衛穆倫斯（Nick Clayton Mullens）領銜；突擊者隊則是以30歲的四分衛卡爾（Derek Dallas Carr）擔任主要傳球手。

這是穆倫斯加盟NFL之後首次為布朗隊跨刀；他曾經代表舊金山四九人隊3個球季出賽19次，其中16場先發，共傳球600次有387次成功，成功率為64.5%，有25次傳球達陣。卡爾則是於2014年大聯盟選秀活動中獲突擊者隊青睞，一直都是當家四分衛，這天夜戰是他生涯第124次先發。他在加入NFL後連續4年每個球季都至少累積傳球3270碼，最近4年以來，每個球季更是進步到至少累積傳球4049碼。

這場賽事吸引6萬7431名球迷捧場，主隊全場有26分鐘36秒掌控球權，比起突擊者對於全場擁有33分鐘24秒掌控球權時間要少得多，主隊3次遭判罰損失61碼，而客隊也有7次遭判罰損失64碼。布朗隊9次憑藉傳球共取得13次第1當攻擊機會，突擊者隊則依靠14次傳球共爭取到20次第1當攻擊機會。

卡爾在這場比賽謹記教練團「運用時間爭取空間」的叮囑，累積傳球38次給8名隊友，其中25次成功，成功率有65.79%，總共推進236碼，有1次傳球達陣和有1次遭到攔截2次遭到擒殺，最遠傳球距離17碼。他還3次持球衝鋒累進7碼，以及為4名隊友製造25次衝鋒機會有98碼斬獲。身高6呎2吋的隊友外接球員瓊斯（Isaiah Avery Jones）9次成為傳球對象6次成功傳接推進67碼，最遠傳接距離16碼。

穆倫斯在這場比賽累積傳球30次給9名隊友，其中20次成功，成功率有66.67%，總共推進147碼，在第1節就有1次傳球達陣，全場沒有遭到攔截過也沒有遭到擒殺，最遠傳球距離25碼。他本人沒有持球衝鋒過，但是為身高5呎11吋的隊友跑鋒邱布（Nicholas Jamaal Chubb）製造23次衝鋒機會推進91碼，最遠衝鋒距離24碼，在第3節有1次達陣。

兩支球隊賽後得戰績都是7勝7負。