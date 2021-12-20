場邊人語／亞州土狼 面臨流浪

遷居，是職業運動隊伍的難題；有的球隊擇木而棲，還有時球隊委曲求全。

北美冰球大聯盟(NHL)亞里桑納土狼隊，12月17日晚間走訪安納罕鴨子隊「本田球場」(Honda Center)，是雙方在例行賽季第2次交鋒，在最近10次遭遇之中，土狼隊是以6勝3負1和後敗北戰績略占上風。在這次的交戰，土狼隊的23歲左撇中鋒凱勒(Clayton Keller)，在場23分鐘46秒，個人得到2分和有1次助攻，其中包括在延長賽階段射入致勝球。他在最近14次出賽累積得到6分和有10次助攻，是土狼隊以6：5勝出的功臣。

土狼隊自從10月14日起展開賽季，連續苦吞11場敗果，勝利的掌聲直到11月6日才首次響起，至今球隊出賽29次，也不過只有6次凱旋而歸。17日晚間的捷報恰似一陣及時雨，為球隊踩下6連敗的剎車。

土狼隊使用中的主場—西拉河球場 (Gila River Arena)，在亞里桑納州鳳凰城西北方約14公里的格林岱爾 (Glendale)。本球季已經有13場主場比賽，由於附近的球迷對於主隊表現並沒有期待，本來能夠容納1萬7125人的球場，累積只有15萬5966人次捧場，場均上座為1萬1997人，進場比率僅有70.1%。截至目前為止，紐約上州 布法羅軍刀隊是大聯盟捧場紀錄最差者，可以容納1萬9070人的球場，累積只有13萬5872人次捧場，場均上座為8492人，進場比率低落到70.1%。

而連續兩年榮獲史坦利杯的坦帕灣閃電隊，本季仍然人氣旺盛，容量為1萬9204人的主場，累積已經有28萬6380人次捧場，場均上座為1萬9092人，進場比率高達99.4%。

格林岱爾市政當局曾經於12月9日出函，通知土狼隊截清積欠的約130萬元稅款和場地管理費用，否則將禁止球隊的隊職員和相關的球場進入場館。土狼隊在接獲通知後半天之內就完成付款和公開說明處理經過。

土狼隊雖然因此確保本季剩餘的主場賽程不受影響，但是由於格林岱爾市政當局也曾經於8月19日宣布，不再更新換發土狼隊的營業執照，意味著球隊和城市的18年緣份已盡，土朗隊在2022年4月29日主場迎戰納許維爾誘捕者隊後，今後何處當家作「主」，這是即將成為流浪者的終極掛念。

土狼隊的前身是「溫尼伯噴射機隊」(Winnipeg Jets)和「鳳凰城土狼隊」(Phoenix Coyotes)，自從1979-80球季加入北美冰球大聯盟，至今征戰42個球季有20次晉級季後賽 。最近10年之間，只有一次有緣季後賽。

該隊的擁有者是57歲得古巴 裔億萬富翁梅路耶羅(Alex Meruelo)，是大聯盟首位西班牙語裔球隊班主；他於 2020年6月8日任命哈佛大學和史丹福大學法學院校友古鐵雷斯 ( Xavier A. Gutierrez)，成為大聯盟首位拉丁裔球隊董事長暨執行總經理。