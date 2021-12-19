場邊人語／執迷不悟 電光失誤

一回犯錯是無心之過，兩度出包是重蹈覆轍，三次失策是執迷不悟。

同樣屬於美國職業美式足球 大聯盟 (NFL) 美國聯會西區小組的堪薩斯城酋長隊和洛杉磯電光隊，於16日傍晚5時22分起，在加州 英格塢的「社會金融球場」(SoFi Stadium) 進行本季第2次會戰。酋長隊由現年26歲的四分衛馬霍姆斯 (Patrick Lavon Mahomes II) 率領，電光隊則是以現年23歲四分衛赫伯特 (Justin Patrick Herbert) 出任攻擊發起人。酋長隊在上半場以10：14緊跟在後，然而在第3傑和第4節分別斬獲3分和 15分，在正常時段終場以28比28打平，而在延長賽開始後1分鐘25秒，成功地發動一次6波攻擊，最後由馬霍姆斯傳球34碼給32歲的邊鋒考西 (Travis Michael Kelce)達陣，以34：28客場挑戰成功。

這場勝利使得酋長隊成為例行賽季展開15周以來，首支美聯球隊的戰績達到10勝，該隊自從9月12日以來10勝4敗，4次敗仗都是於10月24日之前發生，分別輸給巴爾迪摩烏鴉隊、電光隊、水牛城比爾隊和田納西泰坦隊。而由11月1日以來，酋長隊已經連續7場凱旋而歸。

比賽的關鍵，是電光隊於第1節、第2節和第3節，連續3次「發起攻擊執行失當」(Turnover on Downs)。

電光隊失利之後，大聯盟美國家聯會季後賽種子排名形勢依次為酋長隊、新英格蘭 愛國者隊、田納西泰坦隊、巴爾迪摩烏鴉隊、電光隊、印第安納亞波里斯小馬隊和水牛城比爾隊。

這場賽事吸引7萬240名球迷捧場，作東的電光隊全場有33分鐘3秒掌控球權，比起酋長隊28分鐘12秒掌控球權時間稍多，但是主隊5次遭判罰損失60碼，客隊只有4次遭判罰損失36碼。酋長隊有1次衝鋒達陣3次傳接達陣，還有分別從30碼和33碼處攻門得分。電光隊有2次衝鋒達陣2次傳接達陣，沒有射門得過分。

赫伯特是由電光隊於2020年選秀時在第1輪第6順位圈點，本季15場先發，當晚累積傳球38次給10名隊友，其中22次成功，成功率57.89%，全場共推進236碼，有2次傳球達陣 1次遭到攔截，沒有遭到擒殺，最遠傳球距離29碼；此外，他還為5名隊友製造39次衝鋒機會推進192碼。其中身高6呎2吋的外接球員艾倫 (Keenan Alexander Allen)，10次成為傳球對象6次成功傳接推進78碼，最遠傳球距離29碼，有1次達陣。至於赫伯特本人，5次帶球衝鋒推進16碼也有1次達陣。

馬霍姆斯是由酋長隊於2017年選秀時在第1輪第10點名，本季已經有6次單場有3次傳接達陣，當天累積傳球47次給9名隊友，其中31次成功，成功率65.96%，全場共推進410碼，是本季第2次單場傳球距離超過400碼；有3次傳球達陣1次遭到攔截和1次遭到擒殺，最遠傳球距離69碼；此外，他曾經為5名隊友製造20次衝鋒機會推進86碼。身高6呎5吋的考西 ，13次成為傳球對象10次成功傳接推進191碼，最遠傳接距離69碼。