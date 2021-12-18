場邊人語／論功為上 年終犒賞

●職棒球隊季後論功行賞，是隊職員年終殷殷盼望的時尚。

MLB 於11月2日產生2021年度總冠軍，亞特蘭大勇士 隊以七戰四勝擊敗休士頓太空人 隊奪標。大聯盟因此進行「季後分紅」（Postseason Share），依照和球員工會達成的協議，日前撥發總數9046萬8645元給相關球隊和球員；勇士隊稱冠後獲得3256萬8712元「年終獎金」，折合每份39萬7391元。球隊將這筆錢分為66個整份、14.25個部份和38份現金獎勵。

休士頓太空人隊獲得2171萬2475元年終紅利，折合每份25萬8373元。球隊將這筆錢分為67個整份、16.59個部份和3份現金獎勵。

MLB相關球隊球員是經過集會投票，決定每份而非每人獎金的金額，以及如何分配核發。MLB球員在春訓期間不支薪，例行賽季162場進行期間是主要領取薪資來源，然而由於並不是每名球員從頭到尾都列在40人作戰名單（Major League Roster）或者25人現役名單（Active Roster）上，個別球員在例行賽季的基本出勤表現和季後參與程度是考量領取年終獎金的主要根據。此外，相關球隊的各個教練、訓練員、防護員、場地工作人員，以及幕後工作人員，都有可能獲取一份額外獎勵。

今年還有另外8支球隊有權分享獎金，包括參加季後賽外卡階段的紐約洋基隊和聖路易紅雀隊；洋基隊例行賽季戰績92勝70敗，可領135萬7030元「年終獎金」，折合每份1萬5928元。球隊將這筆錢分為74個整份和11.2個部份獎勵。紅雀隊例行賽季戰績也是92勝70敗，今年也有135萬7030元季後紅利，折合每份1萬7048元。球隊將這筆錢分為67個整份和12.6個部份獎勵。

芝加哥白襪隊、密爾瓦基釀酒人隊、舊金山巨人隊和坦帕灣光芒隊都在聯盟小組賽階段敗陣，白襪隊例行賽季戰績93勝69敗，總共領到294萬231元年終獎勵，折合每份4萬3729元。球隊將這筆錢分為53個整份和11.87個部份，還有41份現金鼓勵。密爾瓦基釀酒人隊例行賽季戰績95勝67敗，共收到294萬231元歲末獎金，折合每份2萬7561元。球隊將其分為66個整份和38.44個部份，還有8份現金獎勵。

巨人隊例行賽季戰績107勝55敗，收到294萬231元年終獎金，折合每份3萬8336元，球隊將這筆錢分為66個整份和10.7個部份。光芒隊例行賽季戰績100勝62敗，收到294萬231元季後分紅，折合每份3萬3973元。球隊分為74個整份和12.45個部份，還有1份現金獎勵。

波士頓紅襪隊和洛杉磯道奇隊都在爭奪聯盟冠軍時失利，也得到應有的獎賞。道奇隊例行賽季戰績106勝56敗，收到1085萬6237元年終獎金，折合每份11萬2701元。球隊將這筆獎金分為80個整份和15.75個部份，以及13份現金獎勵。紅襪隊例行賽季戰績92勝70敗，收到1085萬6237元季後分紅，折合每份13萬7644元。球隊分為69個整份和8.94個部份，還有10份現金獎勵。