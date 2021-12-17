場邊人語／尼克走眼 柯瑞驚豔

●只因為當年看走眼，如今落得旁觀驚豔。

NBA 金州勇士 隊於12月14日造訪紐約尼克隊，在1萬9812名球迷觀賞之下，雙方8次平手7次相互領先，勇士隊一度領先12分，終場以105：96取勝主隊，拿到例行賽季第23場勝利，第9次客場捷報，以及大聯盟最佳的23勝5敗戰績。

該隊6呎2吋組織後衛柯瑞 （Wardell Stephen Curry II），從2018年12月1日起至今連續152場賽事都有三分球收穫，這是NBA次佳的紀錄；最佳紀錄保持者也是柯瑞，於2014年11月13日到2016年11月3日之間創下連續157場比賽每場至少有1次三分球的紀錄。

這是柯瑞職業生涯第789次登場、783次先發，他於球賽開始後64秒就從距離籃圈29英呎處三分球得分，第1節進行到剩7分28秒時，又由前場左側28英呎跳投三分球破網，打破在征戰18年1300場例賽的得分後衛艾倫（(Walter Ray Allen）所保持2973顆三分球得分紀錄。柯瑞目前命中2977顆三分球，他在本季已經出手363次、命中145球，領先大聯盟同儕。

柯瑞在球季開始後6場比賽總共投進31次三分球，是加盟NBA後第3次開季6場至少有30次三分球建功，也是大聯盟至今僅見紀錄。

柯瑞在紐約市高知名度的麥迪遜廣場花園（MSG）曾經擁有輝煌的三分球和得分紀錄。2013年2月27日對抗尼克隊，柯瑞全場打滿4節48分鐘，28次出手投籃18次破網，命中率64.3%，三分球出手13次11次得分，命中率高達84.6%，7次罰球7次都得分，全場收穫54分。他的單場11顆三分球和50分以上紀錄，至今還是尼克隊球迷的痛。

尼克隊最近14次遭遇勇士隊，有12次臣服；勇士隊則是連續8次在麥迪遜廣場花園旗開得勝。

柯瑞於2009年6月25日在麥迪遜廣場花園參加大聯盟年度選秀，當年共有60名球員被點名，其中50人加盟職籃，選秀狀元是來自奧克拉荷馬大學的6呎9吋大前鋒葛里芬（Blake Austin Griffin），來自亞里桑納州立大學的哈登（James Edward Harden Jr.）名列第3，柯瑞於第1輪第7順位選中，第8順位是由紐約尼克隊點名亞利桑納大學的6呎10吋中鋒希爾（Jordan Craig Hill）。

勇士隊現年56歲的總教練柯爾（Stephen Douglas Kerr）則是帶領球隊於8個例行賽季征戰575場之後，拿下第399場勝利，勝率69.4%。勇士隊前輩教練老尼爾森（Donald Arvid Nelson）和艾特列斯（Alvin Austin Attles Jr.）分別於20世紀80年代末90年代初有過422場，以及從1969年到1983年間累積557場的獲勝紀錄。

尼克隊全場83次出手30次破網，命中率只有36.1%。勇士隊於本季28場出賽，是大聯盟唯一未讓對手投籃命中率超過50%的球隊。